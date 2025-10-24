Se ha difundido el video que registra el robo de un bebé en el Hospital Materno Infantil de Durango. En la grabación se puede observar a una mujer vestida de enfermera y con tapabocas entrar al área de cuneros, para luego salir con el menor en brazos, esto mientras en área se encontraba sin vigilancia y personal médico.

Se roban a una bebé del Hospital Materno Infantil de Durango. La persona entró como si nada y salió como si nada.



El gobierno de @EVillegasV no sale a decir nada. Los directores del hospital no saben qué responder. ¡Las horas pasan!pic.twitter.com/1MG8TDDjOh — MemeYamel (@MemeYamelCA) October 24, 2025

El robo en el Hospital Materno Infantil de Durango se trata de una bebé de apenas un mes de edad, de nombre Judith Alejandra Rivas Ruiz.

La menor fue sustraída del Hospital Materno Infantil de Durango la tarde del jueves 23 de octubre, alrededor de las 5:00 de la tarde.

La bebé Judith Alejandra Rivas Ruiz se encontraba internada en el Hospital Materno Infantil de Durango desde su nacimiento de manera prematura con 8 meses, el pasado 20 de septiembre de 2025, por lo que presentaba complicaciones de salud.

Emiten Alerta Amber tras robo de bebé en el Hospital Materno Infantil de Durango

Tras el robo de bebé en el Hospital Materno Infantil de Durango, la Alerta Amber ya ha sido emitida para su localización, por parte de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED).

En la ficha, la bebé se describe de complexión regular, tez morena clara, cabello negro, lacio y abundante, ojos cafés y rasgados, cara redonda, nariz ancha, labios regulares y orejas medianas.

Video registra robo de un bebé en el Hospital Materno Infantil de Durango

Mientras que también, las autoridades han emitido una ficha descriptiva de la mujer que robo a la bebé en el Hospital Materno Infantil de Durango.

Por lo que se trata de una mujer de 35 a 40 años, de estatura de 1,50 cm, morena y como señas particulares tendría marcas de acné en mejillas.