El martes 11 de febrero Lucio, de 18 años, abandonó a un bebé en Tultitlán, Estado de México, dentro de una bolsa de plástico; el recién nacido se mantiene en un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El nacido a los 5 meses de gestación fue abandonado en bolsas de plástico debajo de un auto frente a una casa que contaba con cámaras de seguridad, por lo que el hecho fue captado en video.

Tras hacerse público el caso, el padre del bebé abandonado en Tultitlán acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a entregarse; actualmente se encuentra bajo el resguardo de las autoridades del Estado de México.

Aquí te contamos lo que sabemos sobre el estado de salud del bebé recién nacido abandonado dentro de bolsas de plástico.

El ISSSTE compartió, a través de un comunicado, que el bebé abandonado en Tultitlán, Estado de México, tiene un estado de salud estable hasta el momento.

De acuerdo con las institución sanitaria, el recién nacido fue llevado al Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia en Tultitlán, donde fue recibido por el servicio de Urgencias de Pediatría.

A pesar de haber sido abandonado dentro de dos bolsas de plástico, el bebé se encuentra “con signos vitales y en buenas condiciones físicas en general”.

Lucio, de 18 años de edad, se encuentra bajo resguardo de la justicia del Estado de México luego de que sus padres lo entregaran a las autoridades por abandonar a un bebé recién nacido el pasado 11 de febrero.

Sin embargo, mientras sus padres se encontraban declarando, el joven fue retirado del Centro de Justicia para las Mujeres en Cuautitlán Izcalli, donde estaba retenido en investigación por omisión de cuidados, sin previo aviso.

El padre del bebé abandonado en Tultitlán fue sacado en un auto particular alrededor de las 23:55 horas del 12 de febrero y se desconoce hacia donde fue trasladado, así lo informó Itzel Cruz, reportera de N+.

Luego de que se hiciera viral el video donde se ve a Lucio abandonar a un bebé recién nacido en la calle fuente de Ópalo de la colonia Fuentes del Valle en Tultitlán, Estado de México, la madre levantó una denuncia contra el padre.

Diana, de 21 años de edad, denunció que tuvo el parto dentro del baño de su trabajo en una panadería y luego se lo entregó a Lucio, sin saber que éste lo abandonaría en la calle.

“Se me vino el bebé, se me vino con todo y la placenta, se lo entregué a su papá para que me ayudara a ver qué podíamos hacer con él”

Diana, madre del bebé abandonado en Tultitlán