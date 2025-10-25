La bebé que fue robada del Hospital Materno Infantil de Durango ya fue localizada y entregada a sus padres, así lo informó el gobernador Esteban Villegas a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la información, el robo de la bebé se dio la tarde del pasado jueves 23 de octubre, cuando la menor se encontraba en los cuneros del Hospital Materno Infantil de Durango.

Localizan a bebé robada en Hospital Materno Infantil de Durango

El gobernador Esteban Villegas notificó este viernes 24 de febrero que la bebé que había sido sustraída del Hospital Materno Infantil de Durango ya fue localizada y devuelta a sus padres.

La bebé se encontraba hospitalizada debido a su nacimiento prematuro, el pasado 20 de septiembre, por lo que presentaba complicaciones en su salud, lo que será prioridad tras su localización.

Cabe mencionar que el robo de la bebé quedó documentado en un video, que rápidamente se divulgó en redes sociales, en el que se observa a una mujer vestida de enfermera saliendo con la menor en brazos.

En su publicación en redes sociales, Esteban Villegas, gobernador de Durango, dijo que su administración sigue comprometida con “proteger lo que más amamos”: las familias del estado.