Miles de personas tomaron las principales calles y avenidas del centro de Villahermosa para disfrutar del tradicional desfile de carros alegóricos, que reunió a las 17 embajadoras aspirantes al título de Flor Tabasco 2026.

En un ambiente lleno de alegría, pasión y orgullo tabasqueño, la capital se convirtió en el corazón de una de las celebraciones más icónicas rumbo a la Feria Tabasco, la Fiesta del Pueblo, donde el colorido, el folclor y la identidad cultural marcaron la jornada.

Villahermosa vive la preferia Tabasco 2026 con ambiente familiar y tradición

Desde temprana hora, familias completas se dieron cita a lo largo del recorrido para asegurar un buen lugar y disfrutar del desfile, destacando la convivencia, el entusiasmo y el arraigo por las tradiciones.

Vecinos como Carmen Olán García señalaron que, pese a las altas temperaturas, el evento se vivió con gran ánimo familiar, mientras que asistentes provenientes de distintas zonas del estado acudieron para apoyar a sus embajadoras favoritas y formar parte de la celebración.

El desfile no solo paralizó momentáneamente la capital tabasqueña, sino que también logró reunir a visitantes de distintos municipios, consolidándose como un evento de gran convocatoria.

Uno de los aspectos más destacados fue el ambiente de orden y seguridad, impulsado por las autoridades y el comité organizador, lo que permitió que la festividad se desarrollara sin incidentes.

La decisión de prohibir la venta de bebidas alcohólicas fue clave para garantizar un entorno familiar, medida que fue bien recibida por los asistentes, quienes destacaron la tranquilidad para disfrutar del evento.

Villahermosa vive desfile de carros alegóricos con orden rumbo a Feria Tabasco 2026. (Cortesía)

Seguridad y organización destacan en desfile de embajadoras de Tabasco

El operativo de seguridad incluyó vigilancia aérea y presencia de elementos de seguridad, reforzando la confianza de quienes acudieron a esta celebración considerada una de las más importantes del sureste mexicano.

El desfile contó con un amplio operativo de seguridad encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que desplegó más de mil elementos policiales para resguardar a las familias asistentes.

El dispositivo incluyó la participación de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Policía Estatal de Caminos (PEC) y cadetes de la Academia de Policía del Estado de Tabasco (APET), quienes reforzaron la vigilancia en toda la ruta del desfile.

Además del patrullaje pie-tierra con radiopatrullas, motopatrullas y grúas, se realizaron vuelos de monitoreo aéreo con helicóptero, lo que permitió supervisar en tiempo real las principales avenidas de Villahermosa y atender cualquier eventualidad de forma oportuna.

La ruta del desfile abarcó importantes vialidades como el Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, el Malecón Carlos A. Madrazo Becerra y la avenida Gregorio Méndez, donde también se implementaron cierres viales y despeje de vehículos para garantizar la movilidad.

Gracias a estas acciones, el evento se desarrolló en un entorno de orden, seguridad y sana convivencia, permitiendo que miles de asistentes disfrutaran de la celebración sin incidentes.