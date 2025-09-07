Un video que circula en redes sociales evidenció el momento en que colapsó una casa en el Centro Histórico de Guanajuato, debido en parte a las fuertes lluvias registradas en los últimos días.

El incidente tuvo lugar este sábado 6 de septiembre de 2025, cuando se venció parte de una casa ubicada en el callejón de Guisado. El ruido provocado generó alarma entre vecinos y transeúntes.

A pesar de la alarma que desató la difusión de este video, se sabe que esta casa en el Centro Histórico de Guanajuato estaba deshabitada, por lo que no se reportan personas heridas.

Un video captó el momento en el que colapsa una casa en el Centro Histórico de Guanajuato por las lluvias

Según informaron las autoridades locales, el colapso de la casa en el Centro Histórico de Guanajuato se debió al reblandecimiento del terreno, causado por las intensas lluvias recientes.

Esta situación fue motivo de desconfianza e incertidumbre por parte de los vecinos, quienes temen que otras estructuras se dañen o venzan por su deteriorado estado estructural.

Apenas unos días atrás, se había registrado otro derrumbe en el callejón del Campanero, también en el Centro Histórico, por lo que no se trata de un hecho aislado causado por las condiciones climáticas.

😱⚠️ SE DESPLOMA CASA EN GUANAJUATO 🚨



Ayer, una casa que se había reportado como un alto riesgo para la población del Barrio del Baratillo, en #Guanajuato capital, colapsó; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas ante el hecho, solo daños materiales.

Vecinos,… pic.twitter.com/6CN05Bd4Ky — QUÉ POCA MADRE 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) September 6, 2025

Autoridades retiran escombros de la casa colapsada en el Centro Histórico de Guanajuato

Con el objetivo de evitar un desastre mayor, los elementos de Protección Civil, en coordinación con personal de Obra Pública y Servicios Municipales, acudieron de inmediato al inmueble en el Centro Histórico de Guanajuato.

Una vez en el sitio, comenzaron los trabajos para retirar el material desprendido, asegurar el perímetro y verificar que no existiera riesgo para los vecinos aledaños a la vivienda.

Ante estos hechos, Protección Civil hizo un llamado a tomar medidas para evitar incidentes:

Reportar fisuras, desprendimientos o humedad en muros y techos

Evitar transitar por callejones con estructuras visiblemente deterioradas

Solicitar inspecciones técnicas en viviendas con antecedentes de daño estructural

Estar atentos a los avisos oficiales en caso de lluvias intensa