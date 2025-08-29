¿Quién era Rafael Arturo Vila Chávez? Se trataba del hermano de Alejandro Vila Chávez, actual delegado de FGR en Guanajuato, que fue asesinado en un ataque armado en Pichucalco, Chiapas.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el hermano de Alejandro Vila Chávez, quien se desempaña como delegado de FGR en Guanajuato, fue atacado a balazos el martes 26 de agosto.

Pero, ¿quién era Rafael Arturo Vila Chávez? Te contamos los siguientes detalles sobre el abogado que fue asesinado en un ataque directo la noche del 26 de agosto en Pichucalco, Chiapas:

¿Quién era Rafael Arturo Vila Chávez?

Rafael Arturo Vila Chávez era un abogado y hermano de Alejandro Vila Chávez, delegado de FGR en Guanajuato, que fue asesinado durante un ataque armado directo en Pichucalco, Chiapas.

Durante su carrera como abogado, Rafael Arturo Vila Chávez se encargó de varios casos como el de Mario Eslava Gómez, ex funcionario tabasqueño acusado de corrupción en el gobierno de Andrés Granier.

El juicio atrajo atención mediática por presunto desvío de recursos, y colocó a Rafael Arturo Vila Chávez en el entorno de litigios complejos, con vínculos institucionales y exposición política.

La noche del 26 de agosto, fue asesinado en una cafetería de Pichucalco, Chiapas, por un hombre que se acercó directamente, le disparó a quemarropa y huyó sin dejar rastro inmediato tras el ataque.

El ataque ocurrió en público y frente a testigos, por lo que se inició un operativo con más de 250 elementos en Chiapas y Tabasco, mientras se revisaron cámaras, rutas y posibles vínculos del agresor.

Cabe resaltar que Rafael Arturo Vila Chávez era hermano de Ignacio Alejandro Vila Chávez, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, lo que ha encendido alertas institucionales.

Cabe destacar que antes de ser asesinado, Rafael Arturo Vila Chávez logró sobrevivir a un par de atentados previos, uno en 2022 y otro en 2023, ambos ocurridos en el estado de Chiapas.

En noviembre de 2022, Rafael Arturo Vila Chávez resultó herido por un disparo en Tuxtla Gutiérrez, mientras se encontraba en estado de ebriedad, siendo aún agente de la Policía Ministerial

Un año después, el 15 de noviembre de 2023, fue atacado mientras circulaba en carretera junto a su esposa, dentro de una Suburban blindada, pese a lo cual ambos salieron ilesos.

¿Cuántos años tenía Rafael Arturo Vila Chávez?

Pese a que participó en diversos casos mediáticos como el Mario Eslava Gómez, no existen muchos datos sobre Rafael Arturo Vila Chávez, ya que por ejemplo se desconoce cuántos años tenía.

¿Quién era la esposa de Rafael Arturo Vila Chávez?

En lo que respecta al tema marital, se sabe que Rafael Arturo Vila Chávez sí estaba casado, pues en reportes periodísticos se indica que en el ataque de 2023, iba acompañado de su esposa.

En específico, la información que algunos medios de comunicación compartieron refiere que su esposa era Addy Serra Álvarez, quien en 2023 se desempeñaba como síndico municipal de Pichucalco.

¿Cuál era el signo zodiacal de Rafael Arturo Vila Chávez?

Dado que se desconoce la fecha de nacimiento, así como el día de cumpleaños del hermano de Alejandro Vila Chávez, delegado de FGR en Guanajuato, tampoco se sabe cuál era su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos dejó Rafael Arturo Vila Chávez?

Aun cuando es de conocimiento público que Rafael Arturo Vila Chávez sí estaba casado, no se conocen más detalles sobre el entorno personal y familiar de la víctima del ataque armado del 26 de agosto.

Por tal motivo, no se tiene conocimiento de si el hermano de Alejandro Vila Chávez, el delegado de FGR en Guanajuato, tenía hijos.

¿Qué estudió Rafael Arturo Vila Chávez?

En lo que respecta a la formación académica que desarrolló Rafael Arturo Vila Chávez, se sabe que se desempeñaba como abogado debido a que estudió Derecho en la Escuela Libre de Derecho.

¿En qué trabajó Rafael Arturo Vila Chávez?

En cuanto a la experiencia laboral que desarrolló Rafael Arturo Vila Chávez, si bien no existe un perfil curricular público a su nombre, se sabe por reportes que trabajó en diversos puestos:

Fue agente de la Policía Ministerial en el estado de Chiapas

Trabajó en la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR) que se convirtió en la FGR

Ejerció como abogado litigante en casos como el de Mario Eslava Gómez, ex funcionario tabasqueño acusado de fraude