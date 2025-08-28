Leonardo Alejandro, un niño de 14 años, murió en un hospital luego de ser encontrado herido en un centro de operaciones del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Pénjamo, Guanajuato.

Dos menores fueron rescatados, el de 14 años que murió por las heridas derivadas de tortura y uno más de 17 años, Ángel Uriel, quien se encuentra recibiendo atención médica tras haber sufrido el mismo tipo de violencia.

Ambos menores desaparecieron desde el 12 de agosto, fueron torturados y eran buscados por sus familias.

Guanajuato sigue investigando tortura de dos menores y muerte de uno de ellos

Los dos menores de edad contaban con Alerta Amber, es decir, el reporte de desaparición que se emite para niños y adolescentes a partir del 14 de agosto.

Fueron encontrados en un operativo de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato.

Como resultado del mismo aseguraron:

Armas

Cartuchos

Equipo táctico

Un vehículo

Hachas

Una motosierra

Más

Dicho operativo y rescate se realizó el 23 de agosto pero este y otros resultados fueron anunciados el 27 de agosto.

El gobierno de Guanajuato dijo que este hecho duele y preocupa y que las autoridades competentes mantienen abiertas investigaciones para esclarecer o ocurrido.

Intervención en #Pénjamo. Durante un operativo en un inmueble identificado como punto de operación de un grupo delictivo con origen en #Jalisco, aseguramos armas largas y cortas, +570 cartuchos, cargadores, hachas, equipo táctico, un vehículo y una motosierra.



También… pic.twitter.com/168f1OgZyQ — Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) August 27, 2025

Existe video de tortura a adolescente de 17 años en Pénjamo, Guanajuato

En redes sociales fue difundido el video de Ángel Uriel de 17 años cuando era torturado por miembros el CJNG en Guanajuato.

Fueron al menos11 hombres vestidos con uniformes tácticos, armas largas y chalecos antibalas los que lo torturaron y acusaban de pertenecer a un grupo rival.

En redes sociales, desde el 23 de agosto, día del operativo, la cuenta de Alerta Amber Guanajuato difundió que el adolescente de 17 años fue localizado con vida, sin dar mayores detalles.

Cabe recordar que Alerta Amber publica las fichas de búsqueda con la leyenda de “localizado” y hace diferencia entre letras rojas y verdes.