En la mañana del 2 de noviembre se registró el desplome de una aeronave en Pachuca, Hidalgo, accidente que quedó captado en un video que fue revelado recientemente.

El desplome de la aeronave ocurrió en la colonia Venta Prieta, cerca de la 18ª Zona Militar y sobre la avenida Tezontle, en Pachuca, Hidalgo. El video es de una cámara situada cerca del lugar.

Video capta el desplome de aeronave en Pachuca

El desplome de la aeronave en Pachuca fue grabado en un video de apenas unos segundos de duración, pero que muestra perfectamente la colisión contra el suelo y la posterior explosión.

En el video se aprecia a tres hombres caminando por la vía pública cuando aparece una nube de humo que llama su atención.

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🚨 Captan el momento en que avioneta se desploma en Pachuca



Son las imágenes del instante en que la avioneta tipo Cessna cayó sobre un predio de la colonia Venta Prieta, en #Pachuca, un minutos después de haber despegado del… pic.twitter.com/OiQvwDM4tO — Punto por punto (@puntoporpuntomx) November 2, 2026

Al detenerse, los testigos presencian cómo la avioneta cae al suelo, para posteriormente explotar a unos metros de donde se encuentran ellos.

El video muestra perfectamente cómo la aeronave se precipita sin control, además de mostrar la columna de humo y fuego debido a la explosión e incendio que sucedió al accidente.

Autoridades ya investigan el desplome de la aeronave den Pachuca

Tras el desplome de la aeronave en Pachuca, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y la Secretaría de Seguridad estatal, señalaron que la unidad siniestrada era un modelo Cessna con matrícula XB-AZG, operado por Grupo Aeroespacial Avspace.

La aeronave despegó del Aeropuerto de Pachuca a las 9:30 horas con destino a Cuernavaca, Morelos. Sin embargo, a las 9:31 horas, la avioneta cayó durante la fase de ascenso inicial, tal y como se ve en el video.

Bomberos de Hidalgo y Protección Civil acudieron al lugar a hacer las maniobras pertinentes, además de sofocar el fuego y controlar la emergencia, debido a la explosión e incendios sucedidos por el desplome.

Por su parte, la AFAC inició una investigación administrativa para determinar las causas del accidente, las cuales aún se desconocen.