A través de un comunicado, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) confirmó la muerte de dos personas tras el desplome de una avioneta Cessna 210 matrícula XB-AZG en la colonia Venta Prieta de Pachuca, Hidalgo.

La avioneta operada por el Grupo Aeroespacial Avspace para fines de capacitación, había despegado a las 09:30 horas con rumbo al Aeropuerto Internacional de Cuernavaca.

Autoridades locales y federales, incluidos elementos de seguridad y rescate, se desplazaron rápidamente al lugar para acordonar la zona e iniciar las indagatorias administrativas correspondientes.

Tras desplome de avioneta en Pachuca, se confirma la muerte de dos personas

A bordo de la avioneta que se accidentó en Pachuca, Hidalgo, viajaban dos personas, referidas en los reportes como el piloto y el copiloto.

La AFAC confirmó la muerte de ambos ocupantes como consecuencia directa del impacto y del posterior incendio de la unidad.

AFAC confirma dos muertos por desplome de aeronave Cessna 210 en Pachuca (@AFAC_mx / X )

Por el momento, la AFAC y las dependencias gubernamentales no han revelado oficialmente los nombres ni las identidades de las víctimas mortales.

La AFAC, mediante personal especializado de la Comandancia del Aeropuerto de Pachuca, inició formalmente una indagatoria administrativa para determinar si el accidente derivó de fallas mecánicas o factores humanos.

Peritos de la fiscalía estatal y autoridades aeronáuticas acudieron al sitio del impacto en la colonia Venta Prieta para acordonar la zona y llevar a cabo los peritajes técnicos correspondientes.

Hasta el momento, el organismo oficial no ha publicado resultados o dictámenes preliminares, por lo que se desconoce si la pérdida repentina de altura a un minuto del despegue se debió a un fallo mecánico, condiciones meteorológicas o algún otro elemento.

¿Qué se sabe del desplome de aeronave Cessna 210 en Pachuca?

Se trató de una avioneta Cessna modelo 210 (matrícula XB-AZG), operada por la empresa Grupo Aeroespacial Avspace.

La aeronave despegó a las 09:30 horas desde el Aeropuerto de Pachuca con destino al Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, Morelos.

A las 09:31 horas (un minuto después del despegue), durante la fase de ascenso inicial, la unidad perdió altura y cayó a tierra aproximadamente a 500 metros de la cabecera 21 de la pista.

Se estrelló sobre la avenida Tezontle, en la colonia Venta Prieta, provocando un incendio posterior tras el impacto.

La AFAC ratificó la muerte instantánea de las dos personas que se encontraban a bordo de la unidad.

Personal especializado de la Comandancia del Aeropuerto de Pachuca acudió al lugar de los hechos para resguardar la zona y llevar a cabo las actuaciones correspondientes.