La diputada local por Morena, Victoria Gutiérrez Pérez, aseguró que científicos del estado construyeron una nave espacial que puede viajar a Marte.

De acuerdo con la legisladora, con este avance tecnológico se demostrará que “en el espacio también tiene que estar el aroma de nuestro café”.

Esto en medio de las discusiones de los apoyos que requieren los productores cafetaleros en el marco del Día Internacional del café.

La diputada Victoria Gutiérrez Pérez aseguró que ya grandes científicos de Veracruz construyeron una nave espacial para viajar a Marte, desde donde podrán tomar café.

Los hechos ocurrieron durante la Segunda Sesión Ordinaria del congreso local, donde la diputada de Morena participó en la discusión sobre los anteproyectos para apoyar a los productores de café en el estado.

Sin embargo, durante su intervención, afirmó que ya hay una nave espacial construida por “grandes científicos” para que el café llegue hasta Marte.

“¿Que no saben que también en el espacio se toma café?... Squí tenemos en Veracruz grandes científicos que tienen un proyecto, han hecho una nave espacial, con manos veracruzanas, para el espacio, para Marte, y ellos también, yo les pedí que nos apoyen para demostrar que también en la ciencia y en el espacio, también tiene que estar el aroma de nuestro café” Victoria Gutiérrez Pérez, diputada de Morena en Veracruz

Sin embargo, su afirmaciones se tratan solo de una promoción a una campaña a realizarse del próximo 1 de octubre, en el Día Internacional del café.

Esto como parte de los planes que existen para por parte de Morena en Veracruz para impulsar la difusión de dicho grano.

En este marco, usarán como escenografía de una nave espacial con la que se “llevará” el aroma del café al espacio.

Asimismo, se tiene planeado mostrar que en el país se toma café en cualquier circunstancia, por lo que se escenificarán también una familia en la mesa, estudiantes desvelados y hasta un velorio, según reveló la diputada de oposición, María Elena Córdoba.

