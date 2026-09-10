La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República exigió a las autoridades federales atender las fallas en el suministro eléctrico que afectan a habitantes de Quintana Roo, Campeche y Yucatán.

El senador Daniel Barreda presentó un punto de acuerdo, respaldado por toda la bancada naranja, para solicitar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) un plan de atención prioritaria para la región.

La propuesta contempla acciones de mantenimiento, sustitución de infraestructura deteriorada, fortalecimiento de cuadrillas y atención a las variaciones de voltaje, además de medidas para proteger las actividades turística, comercial y servicios de salud.

Movimiento Ciudadano acusa que apagones dejaron de ser hechos aislados

Durante la conferencia de prensa, integrantes de Movimiento Ciudadano señalaron que los apagones han dejado de ser hechos aislados y han afectado a comercios, hospitales y comunidades que dependen de la electricidad para servicios como el bombeo de agua.

En el caso de Campeche, se señaló que desde 2021 existe una promesa para construir una subestación eléctrica en la Península de Atasta, en el municipio de Carmen, con una inversión anunciada de 200 millones de pesos. De acuerdo con el señalamiento realizado por la bancada de MC, cinco años después únicamente permanece un área acordonada.

El senador Daniel Barreda dijo que Movimiento Ciudadano exige un informe del estado real de la subestación prometida en la Península de Atasta: su avance, costo y el motivo del atraso.

Aunado a ello, el senador Luis Donaldo Colosio advirtió que los apagones han dejado de ser hechos aislados y señaló la necesidad de contar con diagnósticos, inversión, calendarios y metas verificables.

Mientras que el coordinador de la bancada de MC Clemente Castañeda aseguró que su partido no normalizará la ineficiencia en un servicio esencial para las familias mexicanas.

Nadie debe tener incertidumbre de tener electricidad o no. Ni ustedes, ni nosotros, ni mucho menos las personas que viven en las comunidades. Pero la realidad no es así. Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadana en el Senado de la República

Apagón del 31 de agosto afectó a más de 754 mil usuarios

El senador Luis Donaldo Colosio apuntó que los apagones no son casos aislados, recordó que el 31 de agosto se quedaron sin electricidad 754 mil 533 personas: 430 mil en Yucatán, 278 mil en Quintana Roo y el resto en Campeche y Chiapas.

Cuando algo pasa una vez, es un accidente. Cuando pasa cada temporada, ya no es un diagnóstico pendiente, ya es un patrón. Luis Donaldo Colosio, senador de Movimiento Ciudadano

Asimismo, dijo que ya se han vivido en otras regiones del país, por ejemplo, en la zona metropolitana de Monterrey, en donde el senador Luis Donaldo Colosio puntualizó que las autoridades declararon que se debió a una ola de calor de 47 grados centígrados.

Este apagón dejó a más de de 200 mil usuarios sin servicio eléctrico, con cortes que duraron más de 6 horas, semáforos sin funcionar, se pausó el bombeo de agua y las escuelas adelantaron las salidas de clases [...] Otra región, otra causa inmediata, el mismo desenlace. Luis Donaldo Colosio, senador de Movimiento Ciudadano

MC pide revisar subestaciones de Atasta y daños a usuarios

En su intervención, la regidora de Chetumal, Lidia Rojas Fabro, señaló que las interrupciones del servicio en Quintana Roo han afectado a hogares, comercios, hospitales y comunidades de municipios como Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Playa del Carmen.

La regidora de Chetumal, Lidia Rojas Fabro también pidió que las autoridades atiendan las afectaciones económicas derivadas de los cortes de energía.

Porque cuando se va la luz, no solamente se apaga una casa, se apaga un refrigerador donde una familia guarda la comida de toda una semana. Se guardan los medicamentos que la gente tiene que conservar en cierta temperatura. Lidia Rojas Fabro, regidora de Chetumal

La regidora de Chetumal, Lidia Rojas Fabro, dijo que la ley del sector eléctrico es clara, por lo tanto, el sistema eléctrico nacional debe operar bajo condiciones de calidad, confiabilidad y de continuidad.

No lo dice Movimiento Ciudadano, lo dice la ley. Lidia Rojas Fabro, regidora de Chetumal

Además, reiteró que en el punto de acuerdo se exhorta a la Federación y las autoridades competentes a que la electricidad llegue a las comunidades, asimismo, aseveró que el dinero público debe tener prioridades claras como lo es la energía.

El dinero público debe tener prioridades públicas y no de vuelos personales. Antes que cualquier lujo, está el agua, están los medicamentos, están los alimentos y está la energía eléctrica. Hoy exigimos que las instituciones hagan su trabajo. Lidia Rojas Fabro, regidora de Chetumal

MC pide implementar un plan de atención prioritaria en Quintana Roo

El punto de acuerdo plantea que la CFE, la Secretaría de Energía y el CENACE implementen un plan de atención prioritaria en Quintana Roo, particularmente en Othón P. Blanco, Chetumal, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y la Ribera del Río Hondo.

También solicita un programa específico para comunidades rurales que incluya ampliación, modernización de infraestructura y mantenimiento de las redes eléctricas del país.