Angélica Valdés, regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Nogales, en el estado de Sonora, fue detenida en la ciudad de Hermosillo por policías estatales.

Esto debido a que las autoridades de Sonora acusan a Angélica Valdés por la presunta comisión del delito de fraude.

Pero, ¿quién es Angélica Valdés? Esto sabemos acerca de la regidora del PVEM en Nogales, detenida por autoridades de Sonora.

Partido Verde se deslinda de Angélica Valdez tras su arresto en Sonora (Especial)

¿Quién es Angélica Valdés? Regidora en Nogales detenida

Angélica Valdés es una regidora de Nogales, detenida el 30 de marzo en Hermosillo, Sonora, cuando acudió a los juzgados de dicha ciudad.

Aunque se conoce la detención de la funcionaria, hasta el momento las autoridades estatales no han emitido mayor información al respecto.

Se espera que se lleven a cabo las investigaciones contra Angélica Valdés, con el fin de determinar su situación legal.

¿Qué edad tiene Angélica Valdés?

Se desconoce la edad de la regidora Angélica Valdés.

¿Quién es el esposo de Angélica Valdés?

La regidora Angélica Valdés mantiene su vida personal privada, por lo que no se cuenta con información que permita conocer si se encuentra casada.

¿Qué signo zodiacal es Angélica Valdés?

Al no contar con su fecha de nacimiento exacta, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Angélica Valdés?

La regidora Angélica Valdés mantiene su vida personal privada, por lo que no es posible determinar si tiene hijos.

¿Qué estudió Angélica Valdés?

La regidora Angélica Valdés tendría estudios de Licenciatura, aunque no se especifica la especialidad.

¿En qué ha trabajado Angélica Valdés?

Previo a ser designada como regidora de Nogales, Angélica Valdés se desempeñó como líder sindical en la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Angélica Valdés, regidora en Nogales detenida por fraude; PVEM se deslinda

De acuerdo con su ficha de detención, Angélica Valdés fue detenida por autoridades del estado de Sonora, acusada de la presunta comisión del delito de fraude. No obstante, no se especificaron más detalles acerca de esta situación.

Luego de difundirse su captura, el Partido Verde de Sonora se deslindó de Angélica Valdés y rechazó cualquier relación con la regidora de Nogales.

Mediante un comunicado, aseguraron que, pese a que Angélica Valdés ocupaba una regiduría por el partido, no es ni militante ni simpatizante del PVEM.

Por el contrario, señalaron que ocupa dicho cargo gracias a que con anterioridad fungió como líder sindical del CTM.

En el texto externaron su confianza en que las autoridades de Sonora realizarán las investigaciones pertinentes contra Angélica Valdés, aunque indicaron que, al no tener relación alguna con ella, es su responsabilidad emprender su defensa legal por las acusaciones en su contra.