La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, pidió restituir a un maestro de primaria de Martínez de la Torre, separado tras la polémica por un croquis de tarea y señalamientos de presunto acoso.

El docente, identificado como José, fue cuestionado después de encargar a sus estudiantes un croquis con la ruta entre sus domicilios y la escuela, actividad que generó inconformidad.

Familiares de tres alumnas también presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado por acoso, mientras el profesor negó las acusaciones y defendió el propósito escolar de la actividad.

¿Cómo comenzó el caso del maestro en Martínez de la Torre y la tarea de croquis?

El conflicto en Martínez de la Torre surgió después de que el docente solicitara elaborar un croquis como tarea, lo que desató inconformidad entre padres de familia.

Karina, una madre de familia, fue a la escuela para encarar al maestro, señalando que la tarea era de carácter sospechoso para la seguridad de los menores.

Madre de familia se queja en Veracruz por tarea de un croquis (Captura de video)

En medio de la polémica, familiares de tres alumnas señalaron presuntas conductas inapropiadas, incluyendo miradas, gestos y acercamientos físicos, por lo que acudieron ante la Fiscalía General del Estado.

El profesor negó los señalamientos y explicó que la actividad correspondía a contenidos incluidos en los libros de texto utilizados por estudiantes.

¿Por qué fue suspendido el profesor de Martínez de la Torre?

El docente fue separado temporalmente de su grupo mientras se atendían los señalamientos, situación que posteriormente fue cuestionada por la gobernadora Rocío Nahle García.

Nahle consideró injusta la suspensión y solicitó a la secretaria de Educación, Raquel Bonilla Herrera, revisar el caso para reincorporarlo.

Al rendir declaración, el profesor rechazó las acusaciones y sostuvo que la tarea formaba parte de los contenidos escolares, según la información proporcionada.

Mientras que de las denuncias de acoso, señaló que el origen del conflicto con las alumnas fue una llamada de atención por haber faltado a clases.

La gobernadora también pidió mayor colaboración entre familias y personal educativo, al considerar necesario respaldar el trabajo de maestros y maestras.

Padres de familia en Veracruz denuncian a profesor de Martínez de la Torre (Captura de video)

¿Qué pasará con el maestro denunciado por tarea de croquis?

Tras la intervención del Ejecutivo estatal, se solicitó la restitución del docente en sus funciones, aunque las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado continúan bajo investigación.

La reincorporación administrativa no determina responsabilidades sobre los señalamientos de presunto acoso, por lo que el procedimiento ante las autoridades correspondientes seguirá su curso.