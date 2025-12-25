Durante la Nochebuena una tragedia se registró en el estado de Veracruz tras la volcadura de un autobús de pasajeros que dejó como saldo 8 muertos.

El accidente de autobús de la línea Conexión fue registrado en una cañada de Zontecomatlán, Veracruz, donde también resultaron 19 heridos.

Por este siniestro los servicios de emergencia locales se movilizaron de inmediato para atender a los heridos.

El terrible accidente ocurrió la mañana del miércoles 24 de diciembre en plena Nochebuena cuando pasajeros del autobús de la línea Conexión cayeron sobre un barranco de la carretera en Zontecomatlán, Veracruz.

Según primeros reportes de este siniestro el autobús de pasajeros venía desde la Ciudad de México (CDMX) y tenía como destino Chicontepec, Veracruz.

Debido que el autobús atravesaba un tramo de esta carretera considerado como difícil es que terminó por caer sobre el barranco varios metros de distancia hasta un río de la misma localidad.

Mientras que la Secretaría De Protección Civil Del Estado de Veracruz y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, confirmaron a 8 personas muertas por el accidente en Zontecomatlán.

En tanto aseguró que se le brindaba la atención médica a 19 personas que resultaron heridas tras este siniestro.

Los heridos por este accidente en Veracruz fueron trasladados a los municipios de Chicontepec y Huayacocotla para que fueran atendidos lo más pronto posible.

Al momento se desconoce el estado de salud de los heridos sobrevivientes de este accidente en plena Nochebuena en Veracruz.

Tampoco se sabe con certeza la identidad de estos mismos heridos o si el conductor de este autobús también estaba en esta lista o si murió cuando cayeron por el barranco.