La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, desmintió que la administración anterior, encabezada por Cuitláhuac García Jiménez, le haya heredado una deuda oculta superior a los 119 millones de pesos, como fue difundido recientemente por un medio de comunicación.

La mandataria estatal aclaró que la información publicada es incorrecta y corresponde a una deuda bancaria histórica, acumulada desde hace más de dos décadas, la cual ha sido atendida de manera gradual por distintas administraciones.

Gobierno de Veracruz buscará reducir deuda bancaria durante 2026

Nahle García explicó que, al asumir el cargo, recibió una deuda bancaria de aproximadamente 50 mil millones de pesos, monto que ya había sido reducido de manera significativa durante el sexenio anterior; asimismo, recordó que cuando Cuitláhuac García llegó al gobierno, la deuda era considerablemente mayor y logró disminuirla en alrededor de 20 mil millones de pesos.

La mandataria estatal señaló que esta semana mantendrá una reunión con el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Miguel Reyes, para definir cuánto podrá abonar su administración durante 2026 con el objetivo de continuar reduciendo el pasivo financiero del estado.

García rechazó lo que calificó como intentos de desprestigio contra Veracruz y su administración, al mismo tiempo que afirmó que su gobierno no permitirá simulaciones ni campañas de desinformación, y reiteró su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Por otra parte, la gobernadora aseguró que en su administración existe cero tolerancia a la impunidad, sin importar cargos o filiaciones. Como ejemplo, mencionó las recientes investigaciones y detenciones de exfuncionarios de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), cuyos casos fueron turnados a la Fiscalía Anticorrupción.

Finalmente, la gobernadora informó que este martes encabezará la mesa de seguridad en Poza Rica, donde además revisará los avances en trabajos de limpieza y desazolve de drenajes afectados tras las inundaciones registradas en octubre de 2025.

Con este posicionamiento, Rocío Nahle reiteró que su gobierno mantiene una agenda enfocada tanto en la estabilidad financiera como en la atención a temas de seguridad y protección civil en el estado.