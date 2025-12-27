En medio de los señalamientos por la detención del periodista Rafael León Segovia, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, aseguró que en su estado hay libertad de expresión.

Fue la mañana del 24 de diciembre de 2025 cuando las autoridades detuvieron a Rafael León Segovia en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, por los siguientes cargos en su contra:

Terrorismo

Encubrimiento por favorecimiento

Delitos contra instituciones de Seguridad Pública

En respuesta a las críticas, la gobernadora Rocío Nahle ha señalado que la detención del periodista no tiene relación con la libertad de expresión, sino con un proceso legal de la Fiscalía de Veracruz.

La libertad de expresión ha sido “excesiva” en Veracruz, asegura Rocío Nahle

Sobre la detención del periodista Rafael León Segovia, la gobernadora Rocío Nahle ha señalado que “para la ley todos somos iguales, ya sean periodistas o carpinteros”.

Audiencia de Rafael León Segovia (Especial)

Mencionó que con el objetivo de esclarecer este caso, pedirá a la fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez que emita un boletín sobre la detención, aunque adelantó que no se detiene a “una persona nada más porque sí“.

Reiteró que no se trata de un tema de censura, por lo que defendió que el gremio periodístico opera con libertad en Veracruz y que, incluso, la libertad de expresión ha sido “excesiva”.

“Se tiene que aplicar la ley para todos, seamos quien seamos. Esto, pues así es (…) Esto no va contra la libertad de expresión. Aquí en Veracruz se ha vivido un año con apertura a la libertad de expresión. Yo diría que hasta con excesos y de parte de mi gobierno no ha habido un solo reclamo”

A fin de defender su punto, Rocío Nahle criticó el trabajo periodístico en la entidad al asegurar que algunos “se dieron vuelo” durante las inundaciones en la Huasteca Alta de Veracruz, que dejaron un saldo de 35 personas muertas.