Rocío Nahle rechazó cualquier vínculo con el empresario Amílcar Olán y aseguró que desconoce personalmente al señalado por presuntos contratos relacionados con la refinería Olmeca, en Dos Bocas.

“Yo no conozco a esa persona, nunca la conocí”. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

Ante los recientes señalamientos difundidos en medios y redes sociales, la gobernadora de Veracruz calificó la información como parte de una campaña para desprestigiarla políticamente.

Además, defendió su gestión al frente de la Secretaría de Energía y sostuvo que las auditorías realizadas al proyecto no detectaron irregularidades en su actuación.

Refinería Olmeca en Dos Bocas (Cortesía)

Rocío Nahle niega nexos con Amílcar Olán y señala a la derecha por ataques en su contra

Hace unos días salió a la luz un reportaje sobre presuntos vínculos comerciales entre Amílcar Olán y Leonardo Cornejo Serrano, quien estuvo a cargo de la construcción de la refinería Olmeca, en Dos Bocas.

Leonardo Cornejo Serrano habría sido “hombre de confianza” de Rocío Nahle cuando fue secretaria de Energía en Veracruz y, ahora, es secretario de Infraestructura y Obras Públicas del estado.

Ante estos señalamientos, se comenzó a especular de un posible vínculo entre Rocío Nahle y Amílcar Olán. La gobernadora rechazó las acusaciones y calificó el caso como una campaña de la derecha en su contra.

“La derecha internacional trae una estrategia contra gobiernos progresistas y de izquierda y (lo hacen) a través de emitir sospechas, montajes, llamadas telefónicas que ‘derrepente’ salieron”. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

Tras participar en la firma de un convenio de seguridad con el gobierno de Tlaxcala, Rocío Nahle reiteró que la información difundida sobre su presunta relación con Amílcar Olán es un montaje.

Rocío Nahle aseguró que Amílcar Olán no trabajó en la refinería ni cuenta con empresas relacionadas con el proyecto y defendió que “salió limpia” de las 74 auditorías que le hicieron en su gestión de Dos Bocas.