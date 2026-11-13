Tras asistir a la Reunión Anual de Socios de la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) y anunciar la inversión de 500 millones de dólares en dicho rubro, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer que Nuevo León ya llegó a los 140 billones de dólares de inversión, una cifra histórica que representa 11 veces más que la registrada el sexenio anterior.

Ante integrantes de la AMGN, el gobernador los exhortó a continuar apostando por la entidad, al señalar que el crecimiento industrial, comercial y habitacional genera nuevas oportunidades para gas natural, aseguró que además será fundamental para acompañar el crecimiento de Nuevo León, particularmente en la industria de vivienda y transporte público.

Viene mucho futuro para el gas natural en Nuevo León. Entonces, el sector viviendero y el gas natural son ejemplo nacional. Es una tierra próspera para su giro, por eso creo que en buen tiempo llegaron a Nuevo León. Samuel García, gobernador de Nuevo León

Samuel García anuncia inversión de AMGN en Nuevo León (cortesía)

Samuel García destaca oportunidades para el gas natural en Nuevo León

El Gobernador de Nuevo León agregó que el gas natural se vuelve indispensable para la industria, al considerar que es una industria en franco crecimiento, así mismo en vivienda, pues destacó el anuncio de 80 mil nuevas viviendas en la entidad, porque para construir una casa se requiere factibilidad de gas.

Asimismo para el comercio, donde hay oportunidad de negocio para el gas natural y para el transporte público, donde sostuvo que se tiene la incorporación de unidades ecológicas que operan con este combustible.

AMGN destaca el papel del gas natural en el crecimiento económico de Nuevo León

El presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural, Alfredo Bejos Inclán destacó que el modelo de Nuevo León debe convertirse en un ejemplo a replicar en todo el país, subrayó que el gas natural ha sido uno de los pilares de la competitividad y el crecimiento económico del estado.

Elegimos Nuevo León porque representa lo que se puede lograr cuando existe una visión de largo plazo: Infraestructura energética, inversión privada y una auténtica vocación industrial, por eso Nuevo León es hoy un referente nacional en el uso del gas natural y lo ha sido siempre ya casi por más de 100 años. Alfredo Bejos Inclán, presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural

También sostuvo que a partir de este anuncio no será solamente energético, sino un motor de competitividad, una herramienta de crecimiento y una de las economías industriales más dinámicas en América Latina, por lo que llamó a extender este modelo a otras regiones de México.

Asimismo, reconoció al gobernador Samuel García por el dinamismo de Nuevo León, su capacidad para atraer inversiones y su determinación para seguir creciendo, y le reiteró la disposición por parte de la AMGN para trabajar conjuntamente con el gobierno, impulsar nuevas inversiones, ampliar la infraestructura y seguir fortaleciendo la seguridad energética de Nuevo León.

Samuel García anuncia inversión de AMGN en Nuevo León (cortesía)

La Reunión Anual de Socios reúne a los principales actores de la industria del gas natural en México para fomentar el diálogo y la colaboración entre todos los participantes de este sector, compartiendo conocimientos, experiencias y tendencias que impulsan el crecimiento y desarrollo sostenible de la industria de gas natural.