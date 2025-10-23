El gobierno de Hidalgo informó que de 59 pacientes hospitalizados, 34 de ellos ya fueron dados de alta, de acuerdo con el reporte del Centro de Información.

Hidalgo avanza tras lluvias

En el balance de atención médica, las autoridades detallaron que 282 personas han sido trasladas por distintos motivos de salud, mientras que en los 20 municipios con atención prioritaria se han realizado más de 2 mil consultas médicas, además, se han aplicado 785 vacunas y se han entregado 43 mil 487 kits de medicamentos.

Asimismo, se reportaron 67 mil 769 acciones de atención a vectores, 81 mil 310 medidas de protección sanitaria y la presencia de 45 brigadas médicas desplegadas en las zonas afectadas.

Brigadas médicas atienden a familias afectadas por la emergencia en municipios de Hidalgo (Cortesía )

En cuanto al apoyo humanitario, desde el inicio de la emergencia se han efectuado 378 vuelos, habilitado 61 albergues que actualmente alojan a 127 personas, y entregado 114 mil 855 despensas, de las cuales 79 mil 69 fueron distribuidas por tierra y 35 mil 786 por vía aérea.

En estas labores han participado 5 mil 22 trabajadores estatales y mil 621 servidores de la nación; además, se ha requerido el uso de mil 36 vehículos estatales.

Mientras que en temas de infraestructura se han liberado 242 caminos, de los cuales 91 están completamente operativos y 151 se mantienen de forma parcial. Asimismo, se ha hecho el retiro de 289 mil 373 metros cúbicos de material con el apoyo de 239 máquinas.

Finalmente, en el sector educativo se reporta la reanudación del: