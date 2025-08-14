René Vergara Vergara, director del penal de La Toma de Amatlán de Los Reyes, Veracruz, fue asesinado hoy 14 de agosto.

Los reportes preliminares de los hechos narran que René Vergara Vergara, director del penal de La Toma, viajaba en su automóvil cuando fue atacado a tiros con arma de fuego y murió en el municipio de Córdoba.

El asesinato se concretó cuando el funcionario circulaba en un vehículo en el fraccionamiento Villa Verde del municipio de Córdoba, Veracruz, al salir de su domicilio. Después, sujetos armados que viajaban en una motocicleta le dieron alcance y le dispararon con arma de fuego en reitiradas ocasiones.

Se sabe que el funcionario viajaba esta mañana sin sus escoltas cuando fue atacado a balazos, y debido a las heridas causadas por el arma de fuego murió en el lugar, pese a que los servicios de emergencia como la Cruz Roja llegaron al sitio sólo para confirmar su muerte.

Al reportarse su muerte, elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron a resguardar la zona, entre ellos autoridades estatales.

Tras este asesinato a balazos de René Vergara Vergara hasta ahora las autoridades de Veracruz no reportan detenidos.

Tampoco se sabe el móvil del ataque contra el director del penal de La Toma de Amatlán de Los Reyes o si previamente había sido amenazado.

Después de su muerte, el cuerpo de René Vergara Vergara fue trasladado al Servicio Médico Forense por peritos y elementos de la Fiscalía de Veracruz, sin que al momento se sepa qué pasó con sus agresores.