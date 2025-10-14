Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco, señaló que gracias al pueblo y al gobierno del estado, se envió el primer cargamento de 30 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar a las familias afectadas por las recientes lluvias e inundaciones.

El mandatario destacó la importancia de brindar apoyo en momentos de emergencia, pues las y los tabasqueños conocen de primera mano la consecuencia de los desastres naturales.

Tabaco mantiene abiertos los centros de acopio

Este primer cargamento salió de la Nave 1 del Parque Tabasco, donde Armando Pulido Pardo, coordinador del Instituto de Protección Civil de Tabasco, reiteró la invitación a continuar sumando esfuerzos.

En Villahermosa los centros de acopio se ubican en:

Centro Cultural Quinta Grijalva

Salón Alas del DIF, colonia Atasta

Además, en los DIF municipales se reciben artículos en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

¿Qué donar para los estados afectados?

Agua embotellada y despensas armadas

Víveres enlatados y productos embolsados como azúcar, café, sopa de pasta, lentejas y galletas

Alimentos y pañales para bebés

Artículos de higiene personal e íntima

Ropa limpia y en buen estado

Materiales de limpieza

Primer cargamento de 30 toneladas de víveres y artículos de limpieza sale de Tabasco hacia Veracruz (Cortesía)

Con estas acciones, el gobierno de Tabasco, encabezado por Javier May refuerza su compromiso con la solidaridad y anuncia que los envíos se realizarán continuamente, para garantizar que las familias de Veracruz reciban los insumos.