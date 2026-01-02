¿Quién es Carlos Alberto Ventura? Se trata del ex alcalde de Atoyac, Veracruz que fue detenido el 1 de enero debido a las acusaciones de homicidio doloso en su contra y de quien te contamos estos datos:

Carlos Alberto Ventura, ex alcalde de Atoyac (Carlos Alberto Ventura de la Paz/Facebook)

Carlos Alberto Ventura de la Paz es el ex alcalde de Atoyac, Veracruz, que llegó al cargo siendo candidato de Morena, tras ganar las elecciones municipales celebradas durante el 2021.

Durante su gestión como presidente municipal, impulsó diversos proyectos de infraestructura, atendió demandas ciudadanas y mantuvo presencia constante en actos públicos y reuniones comunitarias en la región veracruzana.

Concluyó su mandato en diciembre de 2025, entregó la administración municipal y perdiendo el fuero constitucional, por lo que quedó sujeto a la jurisdicción de las autoridades estatales correspondientes.

El dato anterior es relevante debido a que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz lo acusó de homicidio doloso calificado, señalando su presunta participación en un hecho ocurrido el 18 de abril de 2025 en territorio veracruzano.

Por el caso, fue detenido el 1 de enero de 2026, cuando agentes ministeriales ejecutaron la orden de aprehensión cuando salía del Palacio Municipal, trasladándolo a prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso judicial.

No existe información pública confirmada sobre la edad de Carlos Alberto Ventura, ex alcalde de Atoyac, toda vez que los registros oficiales y comunicados no hacen mención con respecto a ese dato específico.

La esposa del ex presidente municipal que fue detenido, es Anagon Mendoza González, quien ocupó el cargo de presidenta del DIF municipal hasta el 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la información que ha compartido en sus redes, Carlos Alberto Ventura cumple años el 21 de septiembre, es decir que su signo zodiacal con base en el calendario de horóscopos, es el de Virgo.

Aun cuando el mismo ex alcalde Atoyac y su esposa han publicado mensajes en los que hacen mención de sus hijos, no se conoce el dato específico de cuántos son y cuáles son sus nombres.

En el tema de la formación académica con la que cuenta Carlos Alberto Ventura, en el Registro Nacional de Profesionistas se expone que cuenta con los siguientes estudios profesionales:

Licenciatura en Ingeniería Mecánica Electricista

Maestría en energía renovable, Centro de Investigación en Materiales Avanzados, Chihuahua

En lo que respecta a la experiencia profesional que ha desarrollado Carlos Alberto Ventura, los registros y reportes periodísticos indican que ha trabajado en estos puestos:

Profesor de tiempo completo, Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz

Alcalde de Atoyac de 2022 a 2025

Detienen a Carlos Alberto Ventura, ex alcalde de Atoyac, Veracruz

Carlos Alberto Ventura de la Paz, fue detenido el 1 de enero de 2026 en Atoyac, Veracruz, cuando agentes ministeriales ejecutaron la orden de aprehensión al concluir su mandato municipal.

La captura ocurrió minutos después de entregar la administración, justo cuando el ex alcalde de Atoyac perdió el fuero constitucional y quedó sujeto a la jurisdicción de la FGE de Veracruz.

La autoridad ministerial trasladó a Carlos Alberto Ventura a un centro de reclusión, donde se le dictó prisión preventiva y se inició de manera formal el proceso judicial en su contra.

La detención se relaciona con una investigación por homicidio doloso calificado, de la que se indica, corresponde a un ataque armado que ocurrió durante el mes de abril de 2025.