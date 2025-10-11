¿Qué pasó en Papantla, Veracruz? La noche del viernes 10 de octubre, una avioneta fue vista volando de manera errática y con poca altura, por lo que se desató preocupación entre habitantes.

De acuerdo con lo indicado en los reportes de medios locales, la aeronave fue avistada entre los límites de los municipios de Papantla y Poza Rica, en el estado de Veracruz.

Sin embargo, hasta el momento el destino de la avioneta genera incertidumbre y preocupación, debido a que no se sabe qué fue lo que pasó con ella, aunque se presume que se habría estrellado.

¿Qué pasó en Papantla? avioneta fue captada volando bajo y desata preocupación

Una avioneta que sobrevolaba los límites de los municipios de Papantla y Poza Rica, en el estado de Veracruz, ha desatado preocupación debido a que fue vista volando a baja altura.

Sin embargo, pese a que se presume que pudo haberse estrellado o realizar un aterrizaje de emergencia, no se conoce cuál fue el destino de la avioneta, pues no hay versiones oficiales sobre ella.

Lo único que se sabe, es que ante los diversos reportes que se emitieron con respecto a la aeronave, elementos de Guardia Nacional, Protección Civil y paramédicos se desplegaron en la zona para buscar la avioneta.

Sobre la aeronave, circulan diversos videos en redes sociales en los que se puede apreciar que sí estaba volando con poca altura, además de que seguía una trayectoria de descenso constante.

En los mismos videos captados por vecinos de Papantla, se logra escuchar la preocupación de los habitantes que advertían sobre la posibilidad de que la avioneta terminara por desplomarse o estrellarse.

Incluso, en una de las grabaciones que se han difundido, se muestra una destello rojizo y una columna de humo de los que se apunta, serían evidencia del destino poco alentador que habría sufrido la aeronave.

Trascendió la caída de una avioneta en los límites de Papantla y Poza Rica, Veracruz. Transportaba víveres desde Nuevo León para apoyar a la población afectada y se desplomó en la colonia Halliburton, cerca de su destino. Circulan videos del presunto impacto, pero no hay… pic.twitter.com/pc6uDOc65G — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 11, 2025

¿Qué pasó en Papantla? Versiones extraoficiales reportan destino fatal de avioneta

En medio de la preocupación que se ha generado por el destino de la avioneta que fue vista volando bajo en los límites de los municipio de Papantla y Poza Rica, circulan versiones extraoficiales de los hechos.

Al respecto, se indica que la aeronave que fue captada en varios videos donde se le observa a una altura baja y con un ruta en constante descenso, sería una avioneta procedente de Nuevo León.

Asimismo, los reportes no oficiales que han cobrado fuerza en las últimas horas, establecen que presuntamente la aeronave transportaba víveres para ayudar a los damnificados de las inundaciones.

Con respecto el destino de la avioneta, en las mismas versiones se asevera que terminó por estrellarse cerca de la colonia Halliburton, derivado de lo cual tres personas que viajaban en ella habrían muerto.

A pesar de ello, hasta el cierre de esta publicación ninguna autoridad o funcionario ha emitido información oficial sobre la avioneta vista la noche del 10 de octubre en Papantla, por lo que se desconoce qué pasó.