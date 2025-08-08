Por medio de redes sociales se difundió el video de una avioneta aterrizando de emergencia en la carretera Mazatlán-Culiacán, Sinaloa, incidente que se reporta, ocurrió la tarde del jueves 7 de agosto.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, el hecho fue protagonizado por una aeronave tipo Cessna que estaba llevando a cabo un traslado de Culiacán a Mazatlán.

En torno a lo ocurrido, se difundió en redes sociales un video en el que se aprecian los momentos de la avioneta aterrizando de emergencia sobre los carriles de la carretera Mazatlán-Culiacán.

Video: avioneta aterrizó de emergencia en la carretera Mazatlán-Culiacán

Circula en redes sociales un video de poco más de un minuto de duración, en el que se aprecian los momentos en los que una avioneta aterrizó de emergencia en la carretera Mazatlán-Culiacán.

Sobre lo ocurrido, la información que se ha publicado establece que la aeronave tipo Cessna que se puede ver en el video, aterrizó un par de kilómetros atrás de la caseta del mármol.

En el video que fue captado por un automovilista que circulaba en la misma carretera Mazatlán-Culiacán, se ve la avioneta comenzó a perder altura hasta que tocó el pavimento de la vialidad.

De la misma forma, se logra observar que una vez que descendió por completo sobre los carriles de la carretera Mazatlán-Culiacán, la aeronave continuó avanzando por varios metros más.

Al final del video se puede ver que una vez que el piloto de la avioneta logró controlar el aterrizaje, se detuvo a un costado de la autopista sobre la cual circulaban algunos automóviles.

Por esto ocurrió el aterrizaje de emergencia de avioneta en la carretera Mazatlán-Culiacán

En torno al video de la avioneta aterrizando de emergencia en la carretera Mazatlán-Culiacán, se dio a conocer que autoridades se trasladaron hasta el punto en el que la aeronave descendió.

Con respecto a ello, los reportes refieren que minutos después del aterrizaje, llegaron hasta el lugar elementos de la Guardia Nacional carreteras, quienes cerraron la circulación de la vialidad.

En específico, se expuso el personal la Guardia Nacional que atendieron el incidente, procedió con el cierre de los carriles con dirección al sur mientras se efectuaron las maniobras de rescate.

En cuanto a los motivos por los que se efectuó el aterrizaje de emergencia de la avioneta, versiones extraoficiales indican que se debió a que la aeronave se estaba quedando sin combustible.

En ese sentido, se expone que al notar la escasez de gasolina, el piloto se dirigió hacia la autopista y centró la aeronave para proceder con la maniobra que fue exitosa pues resultó ileso.