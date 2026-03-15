Choque de tráileres en la Autopista México–Querétaro provoca caos vehicular

El choque de dos tráileres en la Autopista México–Querétaro, en el Estado de México, provoca caos vehicular durante la tarde y noche del sábado 14 de marzo de 2026.

Según informó Guardia Nacional Carreteras, el accidente ocurrido cerca del km 052+500 de la autopista México-Querétaro provocó el cierre total de la circulación en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Se pide a la ciudadanía tomar como ruta alterna la Antigua México-Querétaro.

Continúa sin servicio la autopista México-Querétaro (Capufe)

Continúa sin servicio la autopista México-Querétaro dirección CDMX

En sus redes sociales, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó a las 8:45 pm que continúan las maniobras para liberar el paso en la autopista México-Querétaro.

Se informa a las personas usuarias que continúa el cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada) CAPUFE

De acuerdo con las autoridades, el accidente entre dos tráileres ocurrió desde las 2:00 pm, situación que provocó en la zona alta carga vehicular con dirección a la CDMX.

Choque de tráileres en la provoca caos vehicular

No hay horario para que se restablezca servicio en la autopista México-Querétaro

A pesar de los reportes de usuarios que llevan más de siete horas varados, CAPUFE reconoció que no cuenta con un horario estimado para que se restablezca la circulación en la autopista México-Querétaro.

“No se cuenta con un tiempo estimado para que se restablezca la circulación. Cualquier novedad se dará a conocer a través de este medio y en el 074″, informó en redes sociales.