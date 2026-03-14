Fuerte choque en Santa María la Ribera deja una mujer muerta y 3 lesionados

Un fuerte choque se registró durante las primeras horas de este sábado 14 de febrero en Santa María la Ribera de la Ciudad de México (CDMX), dejando una mujer muerta y tres lesionados.

De acuerdo con la información, el vehículo se impactó contra una barrera de contención sobre el Circuito Interior luego de que la conductora, en presunto estado de ebriedad, perdiera el control.

Registran fuerte choque en Santa María la Ribera, dejando un muerto y 3 lesionados

Un vehículo VW Polo color plata chocó en la colonia Santa María la Ribera, por lo que la circulación en Circuito Interior, dirección La Raza, se vio interrumpida hasta alrededor de las 7:00 am.

Informes preliminares señalaron que en el auto viajaban tres pasajeros y el conductor y, de las cuatro personas, una salió disparada del vehículo y murió por el impacto.

El resto de los pasajeros fueron auxiliados por el personal de rescate y llevados a un hospital para recibir atención médica; para sacarlos del vehículo fue destruirlo por completo.

La mujer que murió en el sitio tenía 22 años de edad y el resto oscilaba entre los 22 y 27 años. Hasta el momento no se ha dado a conocer el estado de salud de los sobrevivientes.