La tarde de este sábado 13 de septiembre se registró un incendio en una tienda Coppel, en Las Choapas, Veracruz, la cual ha dejado 7 heridos, uno de ellos de gravedad.

La secretaria de Protección Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno informó que equipos de emergencia se encontraban en los alrededores de la tienda Coppel de la avenida 20 de Noviembre, en Las Choapas.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el fuego se habría originado cerca del área de ropa y muebles en la segunda planta, lo que favoreció la propagación del incendio en Coppel.

Incendio en Coppel de Las Choapas: así ocurrió el accidente que dejó 7 heridos

Alrededor del mediodía de hoy sábado 13 de septiembre, se registró un incendio en Coppel de Las Choapas, el cual habría comenzado en la parte alta del edificio a raíz de una explosión; hay 7 heridos hasta el momento.

Aunque las autoridades todavía no confirman las causas del incendio en Coppel de Las Choapas, acorde con los primeros reportes, una explosión tuvo lugar en las tuberías de un tanque estacionario.

La explosión que según testigos, hizo retumbar el techo, originó el incendio se propagó en la tienda Coppel y provocó un denso humo que obligó a empleados y clientes a desalojar.

Se confirmó el rescate de 30 personas que quedaron atrapadas en el incendio en Coppel de Las Choapas, además, se captó el momento en que algunos trabajadores habrían escapado por el techo.

Al menos cuatro negocios aledaños también habrían resultado afectados por el incendio en Coppel de Las Chopas, así como el sistema eléctrico de la colonia.

#Regional | Circula en redes la manera en que empleados de Coppel de Las Choapas lograron salir de la tienda durante el incendio. pic.twitter.com/5cXrXytQk6 — Diario del Istmo (@diariodelistmo_) September 13, 2025

Incendio en Coppel de Las Choapas: Lista de heridos y lo que se sabe de su estado de salud

Equipos de emergencia señalaron que hay al menos 7 heridos por el incendio en Coppel de Las Choapas, dos de ellos presentarían quemaduras de gravedad.

Medios locales como Diario del Istmo dieron a conocer la lista de heridos confirmados por el incendio en Coppel de Las Choapas:

Lilia Hernández Jiménez de 53 años, con fractura e intoxicación, pero estable

Marisol Hernández Jiménez de 19 años, también presentó intoxicación y una herida en su talón, por lo que está bajo observación

Juana Vidal Ramos de 57 años, estable y hospitalizada con diagnóstico de intoxicación

Rosa del Carmen Alor de 32 años: estable con intoxicación

Karina Cortés Gómez de 21 años, en estado crítico, con quemaduras en el 90% de su cuerpo y afectación respiratoria, por lo que fue trasladada

Coppel emitió un comunicado en el que confirmó que el incendio en su tienda dejó 7 heridos entre trabajadores y clientes, a quienes está acompañando.