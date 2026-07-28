Javier May Rodríguez sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Carlos Torres Rosas, donde acordaron la creación de una bolsa de crédito para pequeñas y medianas empresas agroindustriales, así como la reapertura de una oficina de Nacional Financiera (Nafin) en Villahermosa para favorecer el sector primario y a emprendedoras.

El encuentro tuvo lugar el 27 de julio en la Ciudad de México y el mandatario lo calificó de muy positivo a su regreso: “Nos fue muy bien, la verdad traemos muy buenas noticias para el estado”.

Javier May impulsa créditos de 50 mil a 3 millones de pesos sin garantía para sector agroindustrial de Tabasco

El plan próximo a oficializarse es, en palabras del gobernador, “un traje a la medida para Tabasco”: créditos de 50 mil hasta 3 millones de pesos sin garantía para pequeños comercios y grandes empresas, con esquemas complementarios para detonar el desarrollo.

Entre los principales beneficiados estarán las 30 mil emprendedoras del programa Tandas para la Mujer, a quienes el gobierno otorga créditos a la palabra por etapas, con una inversión de 150 millones de pesos. También se verán favorecidos plataneros, palmeros y el sector agroindustrial en general.

Cifras del INEGI con corte a junio de 2026 confirman el dinamismo económico de la entidad: Tabasco ha recibido 52 mil 093 millones de pesos de capital privado y más de 162 millones de pesos de inversión extranjera directa, generando 205 mil 817 empleos formales y el establecimiento de 650 nuevos negocios.