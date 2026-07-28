Al pronunciarse sobre la detención del director del diario El Buen Tono, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, rechazó que el caso esté relacionado con la labor periodística del sujeto.

“Se le retuvo por una incidencia que no tiene nada que ver con su trabajo en la prensa, eso no tiene nada que ver” Rocío Nahle

La mandataria estatal refirió que la detención de Enzzo Omar “N” se ejecutó debido a que el implicado es señalado por incurrir en una falta a la autoridad.

Cabe destacar que el director editorial del diario veracruzano, El Buen Tono, fue asegurado en el estado de Puebla debido a que se le acusa de conducir un auto con reporte de robo.

Rocío Nahle defiende detención del director de El Buen Tono

Luego de que el director editorial del periódico veracruzano, El Buen Tono, Enzzo Omar “N” fue detenido, Rocío Nahle negó que el caso esté vinculado con su trabajo como periodista.

Al ser cuestionada por medios locales, la gobernadora sostuvo que el aseguramiento se ejecutó debido a una falta en la que habría incurrido el director del medio.

“Nos reportaron de una persona que trabaja en un medio de comunicación, sí trabaja, pero se le encontró otra falla, no diré administrativa, pero sí una incidencia” Rocío Nahle

Director de El Buen Tono (Especial)

Sin ahondar en detalles, Rocío Nahle indicó que sí tiene conocimiento de los hechos y confirmó que Enzzo Omar “N” trabaja para un medio de comunicación que circula en el mismo estado de Veracruz.

No obstante, la mandataria estatal refirió que la captura que se llevó a cabo en Puebla, fue debido a que se le sorprendió por presuntamente participar en una “incidencia de faltas a la autoridad”.

Dictan prisión preventiva contra director del El Buen Tono

Pese a que Rocío Nahle no explicó la incidencia relacionada en el caso, se sabe que el director de El Buen Tono fue detenido debido a que se le sorprendió conduciendo un auto con reporte de robo.

Debido a los hechos, el 28 de julio de 2026 se celebró la audiencia inicial en contra de Enzzo Omar “N”, durante la cual el juez de control ordenó prisión preventiva e contra del director del diario.

Dictan prisión preventiva al director del diario El Buen Tono en Veracruz (Michelle Rojas/SDPnoticias)

El juez estableció que la detención del sujeto fue legal, por lo que estableció la medida cautelar que se prolongará por un año.

Tras ser detenido, el director editorial del diario fue ingresado al Centro de Readaptación Social (CERESO) La Toma, donde estará recluido tras la orden de prisión preventiva.