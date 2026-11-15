Asesinan a regidora de San Juan Texhuacán y su esposo, líder del PRI en Veracruz

Juana Tzanahua Hernández, regidora de San Juan Texhuacán, y a su esposo, Gervacio Hernández Mellado, quien se desempeñaba como líder del PRI en Veracruz, fueron asesinados durante un ataque armado ocurrido el sábado 14 de noviembre de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes locales, la pareja viajaba a bordo de un automóvil compacto sobre un camino de terracería y asfalto, con dirección a la comunidad de Apoxteca, cuando fue interceptada por sujetos armados.

Los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo, dejando gravemente heridos a sus ocupantes.

Descartan accidente en asesinato de regidora de San Juan Texhuacán y su esposo

En un primer momento, los hechos fueron reportados como un presunto accidente automovilístico.

Sin embargo, al arribar al lugar, elementos de seguridad y paramédicos detectaron que el vehículo presentaba múltiples impactos de bala, por lo que se confirmó que se trataba de una agresión armada.

Tras el ataque, Juana Tzanahua Hernández y su esposo fueron trasladados de urgencia al Hospital Rural del IMSS-Bienestar, ubicado en Zongolica, para recibir atención médica.

Pese a los esfuerzos del personal médico, medios locales reportaron que la regidora de San Juan Texhuacán murió en el hospital debido a la gravedad de sus heridas, mientras que su esposo también perdió la vida a consecuencia del ataque.

En el lugar del crimen, las autoridades aseguraron al menos 16 casquillos percutidos.

Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el doble homicidio e identificar a los responsables.

PRI exige justicia por asesinato de regidora de San Juan Texhuacán y su esposo en Veracruz

Tras darse a conocer el asesinato, el Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) condenó enérgicamente el ataque armado contra Juana Tzanahua Hernández y Gervacio Hernández Mellado.

El partido exigió a las autoridades esclarecer el móvil del doble homicidio y garantizar justicia para las víctimas, al señalar que la vida de las y los veracruzanos no puede seguir expuesta a la impunidad y la zozobra.

Mientras tanto, las corporaciones de seguridad mantienen un despliegue operativo en la sierra de Zongolica para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el móvil del ataque ni sobre personas detenidas por el asesinato de la regidora de San Juan Texhuacán y su esposo.