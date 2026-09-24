En Coatzacoalcos, Veracruz, el coordinador regional de PAZ, Guillermo Pamuce Yep, fue asesinado a balazos dentro de un fraccionamiento en construcción.

El hecho ocurrió la tarde de este miércoles 23 de septiembre de 2026, cuando sujetos armados dispararon en contra del ex regidor del municipio de Jáltipan.

Asesinan a Guillermo Pamuce Yep, coordinador regional de PAZ, en Veracruz (Especial)

Guillermo Pamuce Yep fue asesinado en vía pública; no hay detenidos

De acuerdo con los primeros reportes, Guillermo Pamuce Yep fue atacado cuando se encontraba en la construcción del fraccionamiento Veleros, en la colonia Punta Caracol de Coatzacoalcos.

Según testigos, el funcionario se encontraba en la obra cuando sujetos armados ingresaron al lugar y tras ubicarlo comenzaron a dispararle en al menos diez ocasiones.

La gravedad de las lesiones provocó que Guillermo Pamuce Yep muriera en el sitio, lo cual fue aprovechado por los responsables para huir del lugar en un vehículo.

El hecho generó una intensa movilización de elementos policiacos de las diferentes corporaciones de los tres niveles de gobierno, sin que hasta ahora se sepa el móvil del crimen ni se tenga ubicados a los responsables.

Asesinan a Guillermo Pamuce Yep (Especial)

¿Quién es Guillermo Pamuce Yep?

Guillermo Pamuce Yep, también conocido como “El Chino Yep”, fue ex regidor del municipio de Jáltipan y actualmente se desempeñaba como coordinador regional del nuevo partido PAZ.

Durante la administración municipal pasada fue cercano a la dirigencia del Partido Encuentro Social en Veracruz y al exdiputado Gonzalo Guízar Valladares.