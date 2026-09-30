La Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) fortaleció su vinculación con el sector productivo mediante la firma de un convenio de colaboración con DAYCO, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación y experiencia profesional para estudiantes y egresados.

El acuerdo busca generar mayores espacios de colaboración entre la universidad y la industria, acercando a las y los jóvenes a experiencias relacionadas con las necesidades actuales del entorno laboral y fortaleciendo las competencias que desarrollan durante su preparación académica.

UPSLP y DAYCO fortalecen la vinculación entre universidad e industria

El convenio contempla áreas relacionadas con inspección, control de calidad y cumplimiento de estándares, actividades relevantes para las cadenas productivas y vinculadas con la preparación que reciben las y los estudiantes de la UPSLP en aulas y laboratorios.

La vinculación directa entre la universidad y el sector industrial forma parte del modelo mediante el cual se busca acercar a las y los jóvenes a oportunidades profesionales reales, al tiempo que conocen de primera mano los procesos y requerimientos de las empresas.

De esta manera, la colaboración con DAYCO permitirá fortalecer los espacios de aprendizaje fuera del aula y favorecer que estudiantes y egresados tengan contacto con dinámicas relacionadas con su futuro desempeño profesional.

Estudiantes de la UPSLP ya realizan prácticas profesionales en DAYCO

Actualmente, estudiantes de la UPSLP ya realizan prácticas profesionales en DAYCO, mientras que también existen egresados de la institución que han tenido experiencia dentro de la empresa.

Con el nuevo convenio se busca ampliar estos espacios para que más integrantes de la comunidad universitaria puedan conocer directamente las necesidades de la industria y desarrollar competencias relacionadas con el entorno laboral.

La alianza representa una oportunidad para fortalecer la preparación profesional mediante experiencias prácticas y una mayor interacción entre la formación académica y los procesos que se desarrollan en el sector productivo.

Convenio busca ampliar oportunidades para estudiantes y egresados

A través de esta colaboración, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí busca continuar fortaleciendo sus vínculos con empresas y generar condiciones para que estudiantes y egresados tengan acceso a mayores oportunidades de desarrollo profesional.

El convenio con DAYCO permitirá ampliar los espacios de colaboración y experiencia, con énfasis en competencias vinculadas con inspección, calidad y estándares que forman parte de las necesidades de las cadenas productivas.