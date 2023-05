Jesús Madueña Molina está en el ojo de la polémica desde hace un par de semanas cuando agentes de la fuerza pública intentaron detenerlo.

Desde entonces, el actual rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa no ha parado de generar controversia entre las autoridades y en la misma comunidad estudiantil que encabeza.

Esta vez, declaró «No somos bandidos y tampoco somos payasos» ante los señalamientos que autoridades de Sinaloa le han impuesto.

A Jesús Madueña Molina se le acusa de desviar más de 18 millones de pesos en la compra de tortillas durante 2020, pero, ¿quién es este rector que ha acaparado la atención de los medios? aquí te decimos.

Orden contra Jesús Madueña Molina por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción / Orden)

Él es Jesús Madueña Molina, el polémico rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa

El Doctor Jesús Madueña Molina se posicionó como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa tras rendir protesta para el periodo 2021-2025, cuenta con los títulos de:

Licenciatura en Médico Cirujano, Facultad de Medicina de la UAS

Diploma de Especialidad en Medicina del Deporte por la Escuela Superior de Medicina del IPN

Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina de la UAS

Doctorado en Educación Humanista, Instituto Humanista de Sinaloa AC

Jesús Madueña, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa es acusado por diversos delitos. (Especial)

Anteriormente, Jesús Madueña Molina había ocupado los siguientes puestos:

Director 2003-2006 de la Facultad de Medicina

Secretario General, Secretario del HCU y coordinador de comisiones del HCU, períodos 2007-2009, 2013-2017 y 2017-2020

Responsable de programas institucionales de protección a la fauna, Reserva Ecológica de la UAS en Cosalá

Autor del libro Estrategia educativa para la gestión de la salud comunitaria: una perspectiva humanista. UAS, 2017

Autor del artículo “Strategies of intracellular pathogens for obtaining iron from environment”, en Biomed Research International. Volume 2015

Su impresionante trayectoria se ha visto opacada por las polémicas que incluso derivaron en un intento de aprensión en su contra.

Jesús Madueña, Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa es acusado por diversos delitos. (Universidad Autónoma de Sinaloa)

Jesús Madueña Molina sigue generando polémica

El pasado 11 de abril la Fiscalía General del Estado (FGE) intentó aprehender a Jesús Madueña Molina dentro de su domicilio, pero él ya contaba con un amparo que lo libró de pisar la prisión.

Dias antes, la Auditoría Superior del Estado (ASE) acusó al rector Jesús Madueña Molina por negarse a presentar la aclaración de la UAS.

Por estos hechos, el rector acusó ser víctima de una persecución promovida por el Congreso del Estado tras la aprobación de la Ley de Educación Superior.

Este 4 de mayo, declaró «No somos bandidos y tampoco somos payasos» por la supuesta desviación de 100 millones de pesos durante 2022 y 18 millones de pesos en tortillas durante 2020.

«Para empezar yo no estaba de rector en el 2020, no me corresponde, yo lo que puedo decir es que en la universidad se trabaja con honestidad y transparencia... todo aquí pasa por auditorías, estamos en medio de una guerra sucia donde se quiere enlodar a la UAS, no somos ni bandidos y tampoco payaso ”,

señaló el rector Jesús Madueña Molina.