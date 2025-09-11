La senadora Andrea Chávez desmintió al reportero Jorge García Orozco, quien la señaló de portar un lujoso reloj Cartier.

A través de su cuenta de X, Andrea Chávez, legisladora del partido Morena, aclaró que su reloj no corresponde a la marca de lujo Cartier, sino que es de la marca Anne Klein.

“Hola @jorgegogdl. Lo que publicas es completamente FALSO. El reloj es marca Anne Klein." , precisó la legisladora de Morena.

Andrea Chávez prueba que su reloj no es de la marca Cartier

Como respaldo a sus declaraciones, la senadora Andrea Chávez compartió cuatro fotografías donde se aprecia que el reloj que porta no es de la marca Cartier, sino Anne Klein.

Chávez Treviño explicó que el accesorio le costó 21 dólares y que lo adquirió hace tres años. “Lo uso mucho”, dijo.

Además, para evitar futuras especulaciones, la legisladora adelantó que posee el mismo modelo, pero en dos versiones distintas: una en color café y otra completamente metálica.

“El reloj es marca Anne Klein, me costó 21 dólares hace como 3 años. Lo uso mucho.Para ahorrar futuras noticias falsas adelanto: lo tengo en café y completamente metálico”, precisó Chávez.

Reloj de Andrea Chávez no es de la marca Cartier (Andrea Chávez/X)

¿Cuánto cuesta el reloj de Andrea Chávez marca Annie Klein?

Al desmentir que el reloj con el que suele aparecer en público sea de la marca Cartier, la senadora Andrea Chávez aseguró que el accesorio que utiliza es de la firma Anne Klein, aunque no precisó el modelo exacto.

Ante ello, en SDP Noticias realizamos una búsqueda de piezas similares dentro del catálogo de la marca. Uno de los modelos más parecidos es el “Rectangular Case Mesh Bracelet Watch”, cuyo precio es de 105 dólares, equivalente a aproximadamente 1 mil 941.75 pesos mexicanos en septiembre de 2025.

Cuánto cuesta el reloj de Andrea Chávez (Anne Klein)

Pero si quisiéramos un reloj Cartier con características similares al de Andrea Chávez, está el Cartier Tank Must.

Este modelo de Cartier se ubica alrededor de 3 mil 300 dólares como precio de lista para los modelos más básicos y que al precio de cambio actual equivaldría a aproximadamente 61 mil 026.41 pesos.