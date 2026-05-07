El martes 6 de mayo de 2026, la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa dio a conocer que José Roberto Quiñónez rindió protesta como el nuevo vicefiscal del estado.

Su designación ocurre en sustitución de Dámaso Castro, quien solicitó licencia para separarse de su cargo tras acusaciones de Estados Unidos.

¿Quién es José Roberto Quiñónez? Nuevo vicefiscal de Sinaloa

José Roberto Quiñónez es un funcionario de seguridad en el estado de Sinaloa, con más de una década de experiencia.

Es personal de confianza de la Fiscalía de Sinaloa, debido a que ha ocupado diversos puestos clave dentro de esta institución.

José Roberto Quiñónez, nuevo vicefiscal de Sinaloa (FGE Sinaloa)

¿Qué edad tiene José Roberto Quiñónez?

Se desconoce la edad exacta de José Roberto Quiñónez, aunque se estima entre 38 y 42 años de edad.

¿Quién es la esposa de José Roberto Quiñónez?

No se tiene información que pueda precisar si actualmente José Roberto Quiñónez se encuentra casado.

¿Cuántos hijos tiene José Roberto Quiñónez?

Se desconoce si José Roberto Quiñónez tiene hijos, toda vez que su información personal se mantiene privada.

José Roberto Quiñónez es el nuevo vicefiscal de Sinaloa (Michelle Rojas)

¿Qué estudió José Roberto Quiñónez?

José Roberto Quiñónez es licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Universitarios del Norte (CEUN).

¿En qué ha trabajado José Roberto Quiñónez?

José Roberto Quiñónez cuenta con más de 10 años de trayectoria profesional, con experiencias como:

Agente del Ministerio Público en Chihuahua

Fiscalía de Sinaloa, designado en diversos cargos estratégicos en materia de investigación y litigación

Previo a su nuevo cargo, se desempeñaba como vicefiscal regional zona centro de Sinaloa, a cargo de investigar y llevar procesos judiciales en municipios importantes.

José Roberto Quiñónez rinde protesta como nuevo vicefiscal de Sinaloa

El miércoles 6 de mayo de 2026, la Fiscalía de Sinaloa informó de manera oficial que José Roberto Quiñónez fue designado como sustituto de Dámaso Castro en la Vicefiscalía General de Sinaloa.

En una pequeña ceremonia dentro de las instalaciones, la Fiscalía dio a conocer que José Roberto Quiñónez ya rindió protesta en su nuevo cargo, por lo que comenzará funciones de manera inmediata.