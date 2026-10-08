Tlaxcala será sede del Primer Congreso Internacional de “Estudios sobre los Procesos Artesanales de la Talavera México-España”, que se realizará del 14 al 16 de octubre de 2026, con el objetivo de difundir estudios sobre las cerámicas de México y España y fortalecer las acciones para preservar los procesos artesanales de la talavera en San Pablo del Monte.

Durante la tercera sesión ordinaria del Consejo Comunitario e Interinstitucional para la Salvaguardia de los Procesos Artesanales de la Talavera en San Pablo del Monte (COINSATA), el secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez, destacó que este encuentro fortalece las acciones para preservar el proceso artesanal que durante siglos ha dado identidad a las y los tlaxcaltecas.

Asimismo, tomó protesta a Ricardo Peralta Saucedo, titular de Casa Tlaxcala en la Ciudad de México, como integrante del COINSATA.

Tlaxcala será sede del Primer Congreso Internacional de la Talavera (cortesía)

Congreso reunirá a especialistas y comunidades artesanas

La secretaria de Cultura, Karen Álvarez Villeda, detalló que en el Primer Congreso Internacional participarán autoridades, comunidades de artesanos y especialistas. A través de ponencias magistrales, mesas de trabajo y talleres, se abordarán temas relacionados con los procesos de la talavera de Tlaxcala y Puebla, así como de la Reina y Puente del Arzobispo de España.

Las actividades se realizarán en las instalaciones de la Pinacoteca del estado de Tlaxcala y la Casa de Cultura de San Pablo del Monte, donde también se presentarán estudios sobre turismo, práctica artesanal y cerámica, además de investigaciones históricas desde distintos enfoques.

Entre las actividades se contempla el taller “Patrimonio Cultural Inmaterial y Medidas de la Salvaguardia”.

La inauguración estará a cargo de Pilar Campillejo Agudo, investigadora y representante de la Asociación Tierras de Cerámica, colectivo español que impulsó la inscripción de los procesos artesanales de la talavera ante la UNESCO en 2019.

También participarán la historiadora y especialista Emma Yáñez Rizzo y la subdirectora de Patrimonio Cultural Inmaterial del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Edaly Gisell Quiroz Moreno.

Talavera de San Pablo del Monte avanza hacia su registro patrimonial

La secretaria de Cultura, Karen Álvarez Villeda dio a conocer que los trabajos para registrar los productos artesanales utilizados en la elaboración de la talavera de San Pablo del Monte en el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de México presentan un avance de 80 por ciento.

El instrumento será concluido en noviembre de este año y posteriormente será entregado a la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial para su revisión e inscripción.

De concretarse, se convertiría en la segunda manifestación inscrita durante el actual gobierno estatal, después de las alfombras y tapetes de Huamantla.

Por su parte, la presidenta del Comité Comunitario para la Salvaguardia de la Talavera, Elizabeth Ramos Cabildo, informó que aumentó a 16 el número de talleres registrados en la entidad, con la incorporación de La Mexicana, Fábrica de Talavera, Talavera Corona y Ramos Corona.

Significa que cada vez hay más artesanos y artesanas interesadas en recuperar y mantener viva esta tradición artesanal. Elizabeth Ramos Cabildo, presidenta del Comité Comunitario para la Salvaguardia de la Talavera

La presidenta del Comité Comunitario para la Salvaguardia de la Talavera,también puso a consideración del Gobierno estatal un catálogo de piezas emblemáticas elaboradas por artesanas y artesanos de San Pablo del Monte, con el objetivo de promover su adquisición, preservar y difundir esta tradición y apoyar directamente a las comunidades artesanas.

La directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), Sonia Santos Garza, destacó que el crecimiento de los talleres reconocidos de Talavera en San Pablo del Monte representa un avance para evitar la pérdida de esta tradición.

También señaló que los avances para la inscripción de los procesos artesanales de la talavera como Patrimonio Cultural Inmaterial de México y la organización del Primer Congreso Internacional contribuyen a preservar los saberes artesanales, reconocer el trabajo de las y los artesanos tlaxcaltecas, abrir nuevos mercados para la comercialización de sus productos y promover el intercambio de conocimientos.

La directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías refrendó el respaldo del FONART para impulsar acciones de salvaguardia y ofreció apoyo técnico para diferenciar la talavera de otros tipos de cerámica en concursos artesanales estatales, incluida la posibilidad de contar con especialistas externos para la valoración de las piezas.

Tlaxcala será sede del Primer Congreso Internacional de la Talavera

En su participación, Edaly Gisell Quiroz Moreno puntualizó que el registro de la talavera de San Pablo del Monte como Patrimonio Cultural Inmaterial de México será una herramienta para evaluar los cambios y realizar un diagnóstico de los procesos artesanales y la organización comunitaria, además de contribuir a diferenciar esta tradición artesanal de la que se desarrolla en Puebla.

Finalmente, Ricardo Peralta Saucedo se comprometió a fortalecer la promoción, exhibición y comercialización de la Talavera de San Pablo del Monte mediante una muestra permanente en Casa Tlaxcala en la Ciudad de México, donde se exhiban y comercialicen piezas elaboradas por artesanas y artesanos tlaxcaltecas.