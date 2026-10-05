La administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros consolidó una red de cuidados que acompaña a las familias tlaxcaltecas desde la infancia hasta la vejez, mediante servicios de protección, salud, alimentación y atención especializada en escuelas, comunidades y hogares.

Tlaxcala consolida modelo de cuidados para infancias y personas mayores (cortesía )

La política impulsada por el Gobierno del Estado de Tlaxcala ha puesto especial atención en dos etapas de la vida que requieren mayores condiciones de protección y acompañamiento, mediante la creación de instituciones, servicios territoriales y modelos de atención que en varios casos no existían previamente en la entidad.

Protección y atención para niñas, niños y adolescentes

Uno de los principales cambios ocurrió en la protección de la infancia. Las 60 procuradurías municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, coordinadas por el Sistema Estatal DIF, permiten actualmente atender cerca del 80 por ciento de la infancia identificada en condición de vulnerabilidad y acercar la intervención jurídica, psicológica y de trabajo social al lugar donde viven niñas, niños y adolescentes.

La ampliación de esta capacidad también permitió hacer visibles casos que anteriormente podían permanecer fuera de la atención institucional. Después de alcanzar un máximo de 11 mil 93 atenciones en 2023, se registraron 9 mil 340 en 2024 y 9 mil 821 durante 2025, cifras que se mantuvieron por debajo del nivel observado dos años antes.

Tan sólo durante 2026, la Procuraduría estatal había atendido a 3 mil 800 niñas, niños y adolescentes, así como haber proporcionado alrededor de 7 mil servicios especializados en las áreas jurídica, psicológica y de trabajo social.

Tlaxcala consolida modelo de cuidados para infancias y personas mayores (cortesía )

La estructura se complementa con ocho equipos interdisciplinarios y ocho subprocuradurías regionales que acompañan a las instancias municipales. El modelo ha despertado además interés de Hidalgo y Michoacán, así como de Uruguay y Chile, que han solicitado conocer su funcionamiento mediante mecanismos de cooperación internacional.

A la protección de derechos se sumaron acciones preventivas de salud. A través del Observatorio de Enfermedades Renales se han realizado 68 mil 400 estudios de laboratorio a 22 mil 800 estudiantes de educación media superior y se detectó a 149 jóvenes con alguna alteración renal, quienes fueron referidos para continuar con protocolos de estudio y seguimiento médico.

Más de 13 mil niñas y niños menores de 10 años reciben también seguimiento clínico y nutricional para atender anemia, sobrepeso y obesidad, mientras que 80 mil estudiantes de primaria han recibido lentes graduados.

En alimentación, la cobertura alcanza diariamente a alrededor de 96 mil niñas y niños. Durante cinco años se han distribuido cerca de 75 millones de desayunos escolares y fueron rehabilitados y equipados 497 comedores, con el propósito de mejorar las condiciones en las que se preparan y consumen los alimentos.

Tlaxcala consolida modelo de cuidados para infancias y personas mayores (cortesía )

Atención integral para personas mayores

La política de cuidados se extiende al otro extremo de la vida mediante servicios dirigidos a personas mayores, particularmente a quienes enfrentan problemas de movilidad, dependencia, aislamiento o condiciones de vulnerabilidad.

Tlaxcala puso en marcha el primer modelo estatal de atención médica domiciliaria gratuita para personas mayores y personas con discapacidad, mediante el cual personal especializado lleva directamente a los hogares consultas, medicamentos, tanques de oxígeno, camas hospitalarias, rehabilitación y acompañamiento psicológico.

La experiencia desarrollada en la entidad antecedió a la incorporación de la atención médica domiciliaria en la política federal y, a nivel estatal, se complementa con una Unidad Móvil Gerontológica, que ha brindado 8 mil 550 consultas, así como con módulos de atención para personas mayores instalados en los 60 municipios.

Tlaxcala consolida modelo de cuidados para infancias y personas mayores (cortesía )

La red incluye además 28 Casas de Día, destinadas a favorecer la convivencia, la activación física, el aprendizaje y el acompañamiento de este sector de la población.

El Gobierno del Estado de Tlaxcala creó también el Banco Estatal de Información sobre Violencia hacia Personas Adultas Mayores, primero de su tipo en México, para concentrar información sobre abandono, maltrato y otras vulneraciones que anteriormente podían permanecer dentro del ámbito familiar sin un registro especializado.

A ello se suma la publicación, en diciembre de 2025, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Tlaxcala, que consolidó jurídicamente la Procuraduría de Protección de Personas Adultas Mayores y colocó a la entidad entre las nueve del país con una institución especializada de esta naturaleza.

Este modelo de protección fue reconocido recientemente por la titular del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, quien durante su visita a Tlaxcala destacó la creación de la Procuraduría de Protección de Personas Adultas Mayores y señaló que este tipo de estrategias de protección y cuidado pueden ser replicadas en otras entidades del país.

Tlaxcala consolida modelo de cuidados para infancias y personas mayores (cortesía )

La titular del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García resaltó además la importancia de avanzar hacia esquemas integrales que articulen salud, alimentación, protección, convivencia, aprendizaje y autonomía, con una atención centrada en las necesidades de las personas mayores.

El reconocimiento ocurrió durante el inicio de la construcción de la Ciudad de las Personas Adultas Mayores, en Calpulalpan, proyecto que ampliará esta red con servicios de atención médica, alimentación, convivencia, aprendizaje y acompañamiento especializado para personas que, por sus condiciones físicas, económicas, jurídicas o sociales, requieren asistencia integral.

Con esta infraestructura, la entidad fortalecerá un esquema que ya opera desde distintos frentes del territorio y que combina atención domiciliaria, protección jurídica, prevención de la violencia, espacios comunitarios y servicios especializados para responder a las necesidades de una población que requiere cada vez mayores condiciones de cuidado y acompañamiento.