A 13 años del inicio de la organización de Morena en Tlaxcala, la coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en el estado, Ana Lilia Rivera Rivera, subrayó que el movimiento nació de la coincidencia de mujeres y hombres que decidieron unir convicciones y esperanza para transformar la vida pública del país y de la entidad.

La coordinadora de la Defensa, Ana Lilia Rivera Rivera recordó que Tlaxcala fue parte de ese proceso desde sus primeros años, cuando junto con Andrés Manuel López Obrador comenzó a construirse un movimiento político sustentado en la participación ciudadana y en la convicción de que el pueblo debía recuperar su capacidad de decidir sobre el rumbo del país.

Hace 13 años, cientos de mujeres y hombres libres, firmes en nuestros ideales, decidimos unir convicciones y esperanza para construir un movimiento político que marcaría un antes y un después en la vida pública y democrática de Tlaxcala. Ana Lilia Rivera Rivera, coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Tlaxcala

Ana Lilia Rivera llama a mantener la organización territorial

La coordinadora afirmó que aquella organización se convirtió con el paso del tiempo en una fuerza política de alcance nacional y destacó que uno de sus principales rasgos ha sido colocar la participación popular en el centro de la vida pública.

La senadora con licencia sostuvo que, a 13 años de aquellos primeros esfuerzos, los principios que dieron origen al movimiento mantienen vigencia bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del proyecto que identifica como Humanismo Mexicano y Revolución de las Conciencias.

Asimismo, señaló que el momento actual obliga a preservar las convicciones que dieron origen al movimiento, así como a mantener la organización territorial y el contacto permanente con la ciudadanía. En este sentido, planteó que la transformación no debe entenderse únicamente como un proceso electoral o partidista, sino como una participación permanente de la sociedad en las decisiones públicas.

Ana Lilia Rivera destaca organización de Morena en Tlaxcala (cortesía )

Morena Tlaxcala destaca participación desde las comunidades

La coordinadora de la Defensa, Ana Lilia Rivera Rivera subrayó que la historia de Morena en Tlaxcala también es la historia de quienes, desde sus comunidades y municipios, participaron en la construcción de una alternativa política cuando todavía no existía la fuerza electoral que actualmente representa el movimiento.

La coordinadora destacó así la importancia de mantener vigente la organización desde abajo y la participación popular como elementos vinculados con el origen de Morena en la entidad y aseguró que lo mejor “está por venir”.