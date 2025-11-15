Tlaxcala vivió uno de los eventos más concurridos y alegres: “Tlaxcala, La Feria de las Ferias 2025” con la realización del Festival de Paellas, una celebración gastronómica que reunió a miles de familias junto a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

El ambiente festivo estuvo marcado por los aromas a mariscos, azafrán y arroz que inundaron el lugar. Asimismo, 12 paelleros de la Cofradía del Arroz y 13 invitados especiales prepararon distintas versiones de este emblemático platillo español.

Feria de las Ferias 2025 impulsa la cultura, gastronomía y economía local

Durante el evento, la gobernadora asistió como invitada especial y reconoció la importancia de estos encuentros para posicionar a Tlaxcala como un destino cultural y gastronómico.

Tlaxcala refuerza su identidad gastronómica con el Festival de Paellas 2025 (Cortesía)

Por otra parte, Lucero ofreció una presentación estelar, al igual que Tren a Marte, quienes aportaron energía juvenil al encuentro.

La presidenta del Patronato para las Exposiciones y Ferias, Rosa Elena Nava García Méndez, destacó que este tipo de festivales temáticos fortalecen la riqueza culinaria del estado y favorecen el intercambio cultural.

La Feria de Ferias 2025 concluirá el 17 de noviembre, pero el calendario gastronómico continúa con el Festival de Mole, el 16 de noviembre. El programa completo puede consultarse en redes sociales oficiales (@Tlaxcala la Feria de Ferias 2025) o al número 246 123 96 45.