La “Feria de Ferias 2025” en Tlaxcala se posiciona como una de las ediciones más exitosas al superar expectativas de afluencia, impulsar la economía local y consolidarse como un referente nacional de cultura, tradición y entretenimiento a una semana de su clausura.

“Tlaxcala, Feria de Ferias 2025”: un referente cultural nacional

Desde su inauguración el pasado 23 de octubre, la feria ha reunido a miles de visitantes que han disfrutado una cartelera diversa con espectáculos musicales, exposiciones artesanales, festivales gastronómicos y eventos taurino-culturales.

Tlaxcala consolida su Feria de Ferias 2025 como referente nacional. (Cortesía )

De acuerdo con el Patronato de la Feria, más de 500 expositores locales se han beneficiado del flujo constante de asistentes, generando una derrama económica importante para la entidad.

El éxito de esta edición no se mide solo en cifras, sino en el ambiente de fiesta, seguridad y convivencia familiar que hemos logrado. El 96% de nuestras actividades han sido gratuitas, lo que ha permitido que todas las familias disfruten de un programa de primer nivel. Rosa Elena Nava García Méndez, presidenta ejecutiva del Patronato.

Recta final de “Feria de Ferias 2025”: artistas de primer nivel

El Teatro del Pueblo ha reunido a artistas como Matute, Matisse, Emmanuel y Raymix, mientras que el Palenque registró llenos históricos con presentaciones de Natalia Jiménez, Julión Álvarez, El Coyote y Chuy Lizárraga.

Además, el Desfile de Feria y el Festival del Pulque se convirtieron en eventos emblemáticos que celebran la riqueza cultural y gastronómica del estado.

Tlaxcala consolida su Feria de Ferias 2025 como referente nacional. (Cortesía )

La recta final promete mantener el entusiasmo con la presentación de María José durante el último fin de semana.

Las autoridades invitaron a habitantes y visitantes a disfrutar de los últimos días de la feria, que concluye el 17 de noviembre, con actividades para toda la familia como exposiciones charras y ganaderas, juegos mecánicos, muestras gastronómicas y eventos culturales.

Se puede consultar el programa completo en las redes sociales oficiales: Facebook, TikTok e Instagram como @Tlaxcala la Feria de Ferias 2025, o comunicarse al teléfono 246 123 96 45.