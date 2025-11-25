La presidenta del Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala, Rosa Elena Nava García Méndez, encabezó la entrega del automóvil Fiat Argo al ganador del sorteo de “Tlaxcala, la Feria de las Ferias 2025”.

En la ceremonia estuvieron presentes representantes de la empresa PRONTO y autoridades estatales. Rosa Elena destacó que este premio representa un reconocimiento a la amplia participación ciudadana registrada durante la edición 2025.

Sorteo de la Feria de las Ferias Tlaxcala 2025 concluye con éxito

La reina de la Feria, Citlali Vázquez Márquez, entregó personalmente las llaves del vehículo a Humberto López Tetlamatzi, cuyo boleto fue elegido el pasado 17 de noviembre durante la clausura del evento.

El proceso contó con la supervisión de Naomi Vania Castellán Caballero, inspectora de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, quien certificó que el procedimiento se realizó conforme a la normatividad.

El sorteo se efectuó bajo el permiso SEGOB 20250184PS00, asegurando igualdad de condiciones para todos los boletos emitidos entre el 23 de octubre y el 17 de noviembre.

Humberto López gana automóvil Fiat Argo en sorteo de Tlaxcala Feria de las Ferias 2025. (Cortesía)

Humberto López Tetlamatzi expresó su agradecimiento al Patronato y a PRONTO, además de invitar a la ciudadanía a seguir participando en futuras ediciones de “Tlaxcala, la Feria de Ferias”, considerada una de las celebraciones más emblemáticas de la entidad por su relevancia cultural, económica y turística.