Rosa Elena Nava García Méndez es la presidenta ejecutiva del Patronato para las Exposiciones y Ferias de Tlaxcala, cargo desde el que impulsa proyectos estratégicos para la promoción cultural y económica del estado.

¿Quién es Rosa Elena Nava García Méndez?

Rosa Elena Nava García Méndez es presidenta ejecutiva del Patronato para las Exposiciones y Feria de Tlaxcala. Bajo su liderazgo, ha encabezado proyectos destacados como “Tlaxcala, la Feria de Ferias” en sus ediciones 2024 y 2025, así como la campaña “Legado Verde”.

Su gestión se distingue por generar un impacto económico significativo, fomentando la creación de empleos directos e indirectos durante las ferias. Además, ha promovido activamente la seguridad de visitantes y ciudadanos, en estrecha coordinación con las autoridades locales.

¿Qué edad tiene Rosa Elena Nava García Méndez?

Rosa Elena Nava García mantiene su vida personal privada, aunque se sabe que nació un 22 de abril.

¿Rosa Elena Nava García Méndez tiene esposo?

Rosa Elena Nava García está casada, pero no hay información pública sobre su pareja.

¿Qué signo zodiacal es Rosa Elena Nava García Méndez?

Rosa Elena Nava García es Tauro, un signo de Tierra caracterizado por la constancia, la estabilidad y la lealtad.

¿Rosa Elena Nava García Méndez tiene hijos?

No se conocen detalles sobre hijos ni ha hecho declaraciones públicas sobre maternidad.

¿Qué estudió Rosa Elena Nava García Méndez?

Rosa Elena Nava García Méndez es Licenciada en Administración por la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

¿En qué ha trabajado Rosa Elena Nava García Méndez?

La trayectoria de Rosa Elena Nava García Méndez combina gestión cultural, administración de eventos y liderazgo público, consolidando a Tlaxcala como referente en ferias y exposiciones a nivel regional y nacional.