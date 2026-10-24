La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, encabezó el tradicional Desfile de Feria Tlaxcala 2026, que reunió a más de 7 mil personas en las calles de la capital del estado, en una celebración dedicada a las tradiciones, la identidad cultural y la convivencia familiar.

Acompañada por el secretario de Educación Pública del Estado, José Alonso Trujillo Domínguez, la gobernadora presenció el recorrido de más de 90 contingentes educativos, empresariales e institucionales, cuyos participantes presentaron propuestas artísticas inspiradas en las costumbres y el patrimonio cultural tlaxcalteca.

El desfile fue organizado por la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (SEPE-USET), a través de la Dirección de Cultura y Recreación.

Desfile de Feria Tlaxcala 2026 (cortesía )

Desfile de Feria Tlaxcala 2026 reúne a 90 contingentes

Durante el recorrido, los participantes presentaron carros alegóricos inspirados en las tradiciones del Día de Muertos y otras expresiones representativas de Tlaxcala, con diseños coloridos y elementos simbólicos relacionados con la historia y las costumbres de la entidad.

Desfile de Feria Tlaxcala 2026 (cortesía )

Los contingentes estuvieron integrados por 40 representaciones educativas y 50 grupos empresariales e institucionales, que sumaron creatividad y talento para formar parte de esta celebración cultural.

La actividad también reunió a familias tlaxcaltecas y visitantes nacionales, quienes disfrutaron de las manifestaciones artísticas y las tradiciones que distinguen al estado.

Desfile de Feria Tlaxcala 2026 (cortesía )

Concurso de Carros Alegóricos reúne a 18 unidades educativas

Como parte de las actividades de la Feria de Tlaxcala 2026, se realizó el segundo Concurso de Carros Alegóricos, en el que participaron 18 unidades educativas con propuestas que destacaron por su creatividad y por la representación de las tradiciones mexicanas.

La actividad permitió que niñas, niños, adolescentes, docentes y familias se involucraran en la promoción del patrimonio cultural, al tiempo que fortalecieron el trabajo colaborativo y el reconocimiento de las costumbres transmitidas entre generaciones.

La SEPE-USET destacó la importancia de impulsar actividades culturales y recreativas que complementen la formación integral de las y los estudiantes, promuevan la participación social y fortalezcan los vínculos entre las escuelas y sus comunidades.

Desfile de Feria Tlaxcala 2026 (cortesía )

Autoridades acompañan la celebración en Tlaxcala

Al desfile también asistieron el secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez; la presidenta ejecutiva del Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala, Rosa Elena García Méndez; el presidente municipal de Tlaxcala, Carlos López Suárez, y la reina de la Feria Tlaxcala 2026, Lucía Fernanda Valladares Ilhuicatzi, además de autoridades y representantes de diversas instituciones.

Con el desfile, Tlaxcala celebró sus tradiciones como parte de su identidad colectiva y promovió la participación de escuelas, instituciones públicas, empresas y familias en la preservación de su patrimonio cultural.