Cerca de 3 mil atletas participaron en la quinta edición del Medio Maratón Internacional Tlaxcallan 2026 en Tlaxcala, una competencia que reunió a corredores de distintas edades y capacidades en las principales calles de la capital del estado, con pruebas de 5, 10 y 21 kilómetros.

El evento fue organizado por el Gobierno del Estado de Tlaxcala a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET). La salida y la meta se ubicaron en el centro histórico de la ciudad, donde participaron atletas experimentados, jóvenes talentos, aficionados al atletismo y deportistas con discapacidad.

La convocatoria superó la participación de años anteriores, de acuerdo con el director general del IDET, Daniel Moncayo Cervantes, quien destacó el interés de la población por sumarse a las actividades deportivas.

Medio Maratón Internacional Tlaxcallan 2026

Ganadores del Medio Maratón Tlaxcallan 2026 en los 21 kilómetros

En la prueba libre varonil de 21 kilómetros, Carlos Álvarez obtuvo el primer lugar con un tiempo de 1:06:50.31, seguido de Christian Martínez y Jesús Nava. En la rama femenil, Karen Michelle Vázquez ganó con 1:22:01.68, mientras que Mary Solís y Renata Muñoz ocuparon el segundo y tercer lugar.

En la categoría máster femenil, Leah Jebiwot se llevó el triunfo con 1:23:24.29, seguida de Yanai Galván y Sandra López. En la rama varonil, Óscar Crisóstomo encabezó la clasificación con 1:13:30.73, por delante de Luis Sánchez y Fernando Vásquez.

En la categoría de veteranos, Francisco Cruz ganó la prueba varonil con 1:14:19.30, seguido de David Cervantes y Raúl González. En la rama femenil, Dulce Rodríguez obtuvo el primer lugar con 1:32:31.76, mientras que Yasmín Lozano y Juana Rojas completaron los tres primeros puestos.

Medio Maratón Internacional Tlaxcallan 2026 (cortesía )

Resultados de los 10 kilómetros y participación de atletas con discapacidad

En los 10 kilómetros, Samantha Elizalde Valencia ganó la categoría libre femenil con 37:23.77, seguida de Ariadna Menéndez y Sandra Espejel. En la rama varonil, Emmanuel Nava obtuvo el primer lugar con 32:27.53, por delante de Roberto Cázares y Alejandro Nava.

En la categoría juvenil femenil, María Márquez consiguió el triunfo con 40:49.71, seguida de Gabriela Jiménez y Abril Barranco. En la rama varonil, Christopher Flores se impuso con 35:59.38, mientras que Gael Rivera y Ricardo Michimani ocuparon el segundo y tercer lugar.

El fondista mexicano Juan Luis Barrios, autor del libro Un sueño olímpico, ganó la categoría máster varonil de 10 kilómetros con un tiempo de 33:13.81. Enrique Acoltzi y Roberto Milacatl completaron los primeros puestos. En la rama femenil, Yenni Susano encabezó el podio, seguida de Perla Cortés y Deneb Estrada.

En veteranos, César Jiménez obtuvo el primer lugar varonil con 37:16.34, mientras que María Cruz ganó la rama femenil con 43:17.25.

La competencia también incluyó categorías para atletas con discapacidad. En los 21 kilómetros sobre silla de ruedas, Fernando Sánchez ganó la rama varonil con 59:53.23 y Leticia Sánchez obtuvo el primer lugar femenil con 1:19:10.21.

En los 10 kilómetros sobre silla de ruedas, Alejandro Escobar consiguió el triunfo varonil. En la prueba de 21 kilómetros para personas ciegas y débiles visuales, María Herrera ganó la rama femenil con 1:52:33, seguida de Mari Tolentino y Ángeles Granados. En la varonil, Alejandro Pacheco obtuvo el primer lugar con 1:31:00, por delante de Raúl Flores y Rubio Hernández.

Medio Maratón Internacional Tlaxcallan 2026

IDET destaca participación y organización de la competencia

El director general del IDET, Daniel Moncayo destacó que el Medio Maratón Tlaxcallan registró una participación superior a la de ediciones anteriores y expresó su expectativa de que más personas se sumen al próximo año.

Muy contento, se ha mejorado mucho en esta edición. Se superó la participación, con cerca de 3 mil corredores. Espero que el próximo año se siga sumando la gente, ya que la bolsa de premios continúa siendo atractiva para los corredores. Daniel Moncayo Cervantes, director general del IDET

Por su parte, el atleta Juan Luis Barrios reconoció la organización y las condiciones que ofrece el estado para la práctica del atletismo en Tlaxcala, en particular por la altitud, los recorridos y la infraestructura deportiva.

Tlaxcala siempre ha dado buenos corredores, generación tras generación, que marcan la diferencia. Además, la altitud representa un verdadero reto para los corredores que buscamos superarnos.

Para atender a los participantes, el comité organizador instaló servicios médicos, guardarropa, sanitarios, áreas de premiación y entrega de medallas. También dispuso siete puntos de hidratación para los 21 kilómetros, cinco para los 10 kilómetros y tres para los 5 kilómetros.

El operativo incluyó a 30 fisioterapeutas y personal médico del IDET, 16 integrantes del Centro Universitario Iberoamericano en Humanidades y Ciencias de la Salud (CEUNIB), 25 elementos del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), 20 estudiantes de la Universidad Metropolitana y dos ambulancias del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUMT).

Los resultados del Medio Maratón Tlaxcallan 2026 podrán consultarse en los canales institucionales del IDET una vez concluido el proceso de validación oficial.