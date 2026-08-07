La Gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros informó que durante su administración se han destinado 800 millones de pesos para impulsar acciones en beneficio de las comunidades indígenas. Desde el municipio de Teolocholco, la mandataria estatal destacó que Tlaxcala cuenta con 70 comunidades indígenas reconocidas y que más de 27 mil personas hablan alguna lengua originaria.

Qué gusto estar hoy aquí en Teolocholco, una tierra de profundas raíces, en donde encontramos artesanas y artesanos, portadoras y portadores del saber, así como familias que mantienen un legado ancestral que orgullosamente no han perdido. Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora de Tlaxcala

La Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar expresó su orgullo por la preservación de las tradiciones indígenas, especialmente por la enseñanza del náhuatl, el trabajo de las bordadoras y la participación de niñas y niños que portan con orgullo sus trajes tradicionales, al señalar que escuchar las lenguas originarias representa un tesoro cultural para Tlaxcala

Quiero decirles que el ritual con el que me recibieron y que todavía permanece vivo en muchas regiones de Tlaxcala donde existen comunidades indígenas, representa para mí una gran alegría, porque esa riqueza cultural sigue dando identidad a Tlaxcala, a sus comunidades, a su música, a su trabajo colectivo, al respeto por la tierra, a sus artesanías y a todo lo que ustedes hacen. Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora de Tlaxcala

Lorena Cuéllar destaca inversión de 800 mdp para comunidades indígenas de Tlaxcala. (cortesía )

Lorena Cuéllar destaca Universidad Intercultural y nuevas primarias indígenas

La Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, recordó que gracias al impulso del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum, los pueblos indígenas y afromexicanos fueron reconocidos plenamente como sujetos de derechos, lo que fortalece su visibilidad y atención mediante políticas públicas.

Asimismo, afirmó que cumplió su compromiso con la construcción de la primera Universidad Intercultural de Tlaxcala, así como con la creación de dos nuevas primarias de educación indígena en Contla y San Pablo del Monte.

Seguiremos beneficiando a más personas, reconociendo siempre las lenguas, la medicina tradicional, la cocina, el arte textil, las ceremonias y la memoria de los pueblos indígenas. Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora de Tlaxcala

Lorena Cuéllar destaca inversión de 800 mdp para comunidades indígenas de Tlaxcala. (cortesía )

La Gobernadora también hizo un llamado a niñas, niños y jóvenes para preservar las lenguas originarias y aseguró que su administración continuará impulsando recursos, infraestructura, educación y oportunidades para las comunidades.

Gobierno de Tlaxcala fortalecerá atención a pueblos originarios

Por su parte, la titular de la Secretaría de Bienestar del estado, María Estela Álvarez Corona, destacó que, por primera vez en la administración de la Gobernadora Lorena Cuellar se tomó en cuenta a los sectores más vulnerables, incluidas las comunidades indígenas.

Existe un programa permanente con presupuesto etiquetado para atender a personas pertenecientes a comunidades indígenas. La estrategia contempla atención a las comunidades ubicadas en 24 municipios del estado. Estos sectores dejaron de estar invisibilizados dentro de las políticas públicas estatales. María Estela Álvarez Corona, titular de la Secretaría de Bienestar del estado

Lorena Cuéllar destaca inversión de 800 mdp para comunidades indígenas de Tlaxcala. (cortesía )

Aunado a esto, informó que en los próximos días se llevará a cabo la inauguración de la oficina de representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Tlaxcala, acción que fortalecerá la atención y acompañamiento a las comunidades originarias de la entidad.

Además, la titular de la Secretaría de Bienestar del estado, María Estela Álvarez Corona, subrayó la importancia de que las voces de los pueblos indígenas sean escuchadas y reconocidas, así como de preservar sus lenguas originarias, entre ellas el náhuatl y el otomí-yuhmu.

Hoy las voces de nuestras comunidades indígenas se deben escuchar y se deben escuchar bien fuerte. Nunca nadie más podrá callarlas, hacerlas a un lado o decir que lo que hacen, lo que opinan y lo que piensan las mujeres y los hombres no tiene valor o importancia. María Estela Álvarez Corona, titular de la Secretaría de Bienestar del estado

Lorena Cuéllar destaca inversión de 800 mdp para comunidades indígenas de Tlaxcala. (cortesía )

En su participación, el presidente municipal, Valentín Meléndez Tecuapacho, reconoció el compromiso de la Gobernadora Lorena Cuéllar con los pueblos y comunidades indígenas, al impulsar políticas públicas que fortalecen su identidad, preservan sus tradiciones y generan mayores oportunidades de desarrollo.