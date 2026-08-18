Por segunda ocasión, Tlaxcala se presenta en el Complejo Cultural Los Pinos para compartir con el público de la Ciudad de México la riqueza cultural, gastronómica y artesanal de la entidad, a través del festival “Tlaxcala en Los Pinos”, que se realizará este 22 y 23 de agosto.

Organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Complejo Cultural Los Pinos, y el Gobierno de Tlaxcala, el encuentro reúne a 547 portadoras y portadores de cultura, entre artistas, cocineras tradicionales, personas artesanas, productores locales y talleristas, quienes representan la diversidad de saberes y expresiones que forman parte del patrimonio vivo de la entidad.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que la participación de Tlaxcala permite reconocer el trabajo de las comunidades y generar espacios para que sus tradiciones sean compartidas y transmitidas entre generaciones.

A su vez, la secretaria de Cultura de Tlaxcala, Karen Villeda, señaló que el festival representa una oportunidad para mostrar la riqueza cultural de la entidad y fortalecer el orgullo por las tradiciones que distinguen al estado.

Es una gran oportunidad para mostrar nuestra riqueza cultural. Tendremos muchas actividades que destacan la herencia y el orgullo de nuestro estado. Karen Villeda, secretaria de Cultura de Tlaxcala

“Tlaxcala en Los Pinos” reunirá música, danza y gastronomía

El programa del festival contempla la participación de más de 250 integrantes de diversas camadas de huehues del Carnaval de Tlaxcala, quienes participarán en el desfile inaugural y representan a municipios y comunidades como San José Teacalco, Tetla, Amaxac de Guerrero, Ixtacuixtla y Quilehtla, acompañados por la banda musical de la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala.

Durante el encuentro, las y los visitantes podrán conocer la diversidad gastronómica de la entidad en las Cocinas de Humo, donde cocineras tradicionales ofrecerán platillos como mole de matuma de Ixtenco, mixiotes, chiles rellenos, ximbotes de Nanacamilpa, molotes de Xicohtzinco, texmole de charales de Chiautempan y mole prieto de Contla de Juan Cuamatzi, entre otras especialidades.

La presencia tlaxcalteca también se extiende a la producción artesanal y local, con piezas de barro, totomoxtle, madera, talavera, cartonería, alebrijes, textiles, bordados, plata, artesanías elaboradas con maíz y diversas expresiones artísticas provenientes de municipios como Ixtacuixtla, San Pablo del Monte, Contla, Zacatelco, Tlaxco, Tetla e Ixtenco.

En el Tejabán de Cencalli participan productores locales con tacos de canasta de San Vicente Xiloxochitla, dulces típicos, productos agroecológicos, pasta de mole, derivados lácteos, fruta de temporada, carne de conejo, productos derivados del pulque, muéganos de Huamantla, maíz nativo de colores y pan de fiesta, entre otros productos representativos de las comunidades tlaxcaltecas.

El programa artístico incluye al Ensamble Típico de la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala, Son de la Matlalcueye, camadas tradicionales de huehues, el Jarabe Tlaxcalteco, la Banda Musical Juvenil de Nopalucan, el Coro Juvenil Tlani, la Orquesta Sinfónica de Selección José Pablo Moncayo y el Grupo Resilientes Teatro del Centro de las Artes Tlaxcala, con la puesta en escena “Nuestra Historia”.

Tlaxcala en Los Pinos 2026. (cortesía)

Festival en Los Pinos tendrá talleres y exposición sobre Tlaxcala

Como parte de las actividades formativas se desarrollarán talleres de musicoterapia, “Milagritos de carta pesta” y arte en totomoxtle, con el propósito de acercar a las y los visitantes a técnicas y conocimientos vinculados con las expresiones culturales del estado.

El festival también cuenta con la exposición “20 perspectivas de Tlaxcala”, en Plaza Cencalli, con imágenes realizadas por artistas locales bajo la curaduría de Alan Peña Netzahuatl, que muestran distintas miradas sobre la diversidad cultural y territorial de la entidad.

“Tlaxcala en Los Pinos” forma parte de las acciones para fortalecer la salvaguardia del patrimonio cultural vivo y promover la participación comunitaria, al generar un espacio de encuentro entre las comunidades portadoras de tradición y públicos de distintos lugares.

Las actividades se desarrollan de 10:00 a 17:00 horas y son gratuitas para todos los públicos en el Complejo Cultural Los Pinos, ubicado en avenida Molino del Rey 252, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, Ciudad de México.