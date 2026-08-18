El metepantle tlaxcalteca es una herencia construida durante generaciones por mujeres y hombres del campo que aprendieron a leer la tierra, conservar su humedad, protegerla de la erosión y hacerla producir sin romper el equilibrio con la naturaleza. Por eso, más que un legado del pasado, es un regalo de Tlaxcala para México y para el mundo.

En una época marcada por el cambio climático, la crisis del agua, el deterioro de los suelos y los desafíos para garantizar alimentos suficientes y saludables, resulta indispensable volver la mirada hacia conocimientos que durante mucho tiempo fueron considerados únicamente como parte de la tradición.

El valor de este sistema agrícola está en su capacidad de adaptación. El uso del maguey, la conservación de la humedad, la protección del suelo y la combinación de cultivos forman parte de una manera de entender el territorio en la que producir y conservar no son objetivos contradictorios. Esa experiencia acumulada constituye un conocimiento que puede dialogar con los desafíos actuales y aportar soluciones para un campo más resiliente.

Por eso, el reconocimiento internacional que recibió el metepantle tlaxcalteca como un Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), no debe ser entendido como el punto final de una historia, sino como el comienzo de una responsabilidad mayor. Reconocer un patrimonio no basta para mantenerlo vivo. Hay que estudiarlo, transmitirlo, practicarlo, fortalecer a las comunidades que lo conservan y permitir que evolucione sin perder la sabiduría que le dio origen.

En este proceso adquiere especial relevancia la creación de la Escuela para el Manejo Sustentable del Maguey, que comenzará actividades el próximo 29 de septiembre en el municipio de Calpulalpan, Tlaxcala. Su importancia trasciende la formación técnica. Representa la posibilidad de tender un puente entre dos mundos que durante demasiado tiempo hemos mantenido separados: el conocimiento que nace de la experiencia de quienes trabajan la tierra y el conocimiento que se construye en las aulas, los laboratorios y los centros de investigación.

México necesita ese encuentro. La realidad del campo no puede estar divorciada de la academia, como tampoco la investigación puede permanecer ajena a los conocimientos que existen en las comunidades. Cuando ambos saberes dialogan, no se trata de que uno sustituya al otro, sino de que juntos puedan encontrar mejores respuestas para problemas concretos: recuperar suelos, aprovechar mejor el agua, conservar la biodiversidad, mejorar los cultivos y generar nuevas oportunidades para las comunidades rurales.

Que estudiantes e investigadores de instituciones como la Universidad Autónoma Chapingo y la Universidad Autónoma Metropolitana se acerquen al metepantle tlaxcalteca, y que existan investigaciones de nivel doctoral sobre este sistema agrícola y el aprovechamiento del maguey, demuestra que la tradición y la ciencia no son caminos opuestos. Pueden encontrarse y enriquecerse mutuamente.

Esa experiencia debería llevarnos a preguntarnos qué otros conocimientos existentes en nuestras regiones pueden convertirse en materia de investigación, innovación y política pública. No todos los territorios necesitan las mismas respuestas. Lo que funciona en Tlaxcala no necesariamente puede reproducirse de manera idéntica en otras partes del país, pero el principio sí puede replicarse: mirar lo que cada región sabe, estudiarlo y poner ese conocimiento al servicio de su futuro.

Tal vez esa sea una de las grandes lecciones del metepantle: el futuro de México no se construirá únicamente con tecnologías nuevas, sino también con la capacidad de reconocer el conocimiento que ya existe en nuestro territorio. La innovación puede estar en una universidad, pero también en una parcela; en un laboratorio, pero también en la experiencia de una familia campesina; en una investigación científica, pero también en la memoria de una comunidad.

La Escuela para el Manejo Sustentable del Maguey puede convertirse, por ello, en algo más que una institución tlaxcalteca. Puede ser un modelo de cómo vincular territorio, comunidad, academia, ciencia y futuro. Su éxito estará en su capacidad para preservar conocimiento, generar investigación, impulsar innovación y demostrar que el campo puede ser también un espacio de conocimiento y de oportunidades para las nuevas generaciones.

El metepantle nos ofrece una oportunidad que va mucho más allá de Tlaxcala: aporta al país una respuesta desde su propia tierra. México tiene, en cada una de sus regiones, otros saberes esperando ser escuchados. El desafío está en encontrarlos, estudiarlos y convertirlos, sin despojarlos de sus raíces, en parte de las soluciones que necesitamos para construir un futuro más sustentable, justo y digno.