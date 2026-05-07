Tere Jiménez encabezó una reunión con empresarias y empresarios japoneses para fortalecer la cooperación bilateral y consolidar a Aguascalientes como un destino estratégico para nuevas inversiones.

Durante el encuentro, la gobernadora destacó que la entidad mantiene ventajas competitivas como seguridad, infraestructura, certeza jurídica, capital humano y acompañamiento gubernamental, factores que han permitido posicionarla como uno de los polos industriales más importantes del país.

Tere Jiménez fortalece alianza con empresarios japoneses en Aguascalientes

Tere Jiménez subrayó que las inversiones provenientes de Japón han sido fundamentales para el crecimiento económico del estado y aseguró que Aguascalientes ofrece condiciones de certidumbre y prosperidad para las empresas internacionales.

Además, señaló que la entidad se ha consolidado como “el corazón logístico de América”, gracias a su conectividad y capacidad industrial.

Por su parte, Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, presentó la proyección económica del estado, resaltando el crecimiento industrial, el desarrollo de nuevos parques y las oportunidades derivadas del nearshoring.

También destacó que el gobierno estatal mantiene un diálogo permanente con el sector empresarial para impulsar industrias estratégicas como la automotriz, electromovilidad, manufactura avanzada y tecnologías de alto valor.

Las y los empresarios japoneses reconocieron el respaldo de la administración estatal para brindar certeza a nuevas inversiones y favorecer la expansión de las compañías ya instaladas en la entidad.

Tere Jiménez destaca a Aguascalientes como destino estratégico para inversión japonesa. (Cortesía)

Empresas japonesas fortalecen economía y empleo en Aguascalientes

Actualmente, en Aguascalientes operan 138 empresas con capital japonés, las cuales generan más de 66 mil 400 empleos directos.

Además, durante la actual administración estatal se han concretado 12 anuncios de inversión japonesa, que representan en conjunto mil 072.9 millones de dólares.

En la reunión realizada en la Casa de Gobierno participaron representantes empresariales y autoridades como Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Satoshi Takehara, presidente de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México; y representantes de Nissan y JETRO México, entre otros invitados.