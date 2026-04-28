La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo una reunión de trabajo con Chiaki Kobayashi, director general en México de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional e impulsar nuevas oportunidades de desarrollo para la entidad.

Tere Jiménez fortalece alianza con JICA para innovación y desarrollo industrial

El encuentro, realizado en el Palacio de Gobierno, permitió consolidar acuerdos en temas estratégicos como innovación, desarrollo sostenible y fortalecimiento industrial, con miras a impulsar proyectos conjuntos que detonen el crecimiento económico del estado.

Asimismo, ambas partes refrendaron su compromiso de dar continuidad a la cooperación técnica en sectores clave, especialmente en la industria automotriz y la electromovilidad, además de fortalecer las capacidades locales mediante la transferencia de conocimiento y formación de capital humano especializado.

La mandataria estatal destacó la importancia de generar vínculos con organismos internacionales para posicionar a Aguascalientes como un referente nacional e internacional, aprovechando su dinamismo económico y vocación productiva.

Seguiremos construyendo alianzas que impulsen la competitividad, la atracción de inversiones y mejores condiciones para todas y todos. Tere Jiménez, Gobernadora de Aguascalientes.

Con este tipo de alianzas, el estado reafirma su papel como un destino confiable para la colaboración internacional y el desarrollo industrial avanzado, impulsando la competitividad y la atracción de inversiones.