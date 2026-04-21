La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, dio a conocer un programa de fortalecimiento para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), con el apoyo de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

Este convenio tiene como objetivo colocar mil 300 millones de pesos en mil 500 empresas para impulsar el acceso de las MiPyMEs a los mercados internacionales.

“Hoy seguimos abriendo oportunidades para que las empresas de Aguascalientes crezcan, se fortalezcan y compitan con éxito en México y el mundo. Con este programa hacemos fuertes a los empresarios locales y consolidamos la presencia de Aguascalientes en los mercados mundiales. Aquí pensamos en grande y hacemos crecer en grande a las MiPyMEs, porque sus sueños son mis sueños” Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

Nafin y Bancomext respaldan crecimiento empresarial en Aguascalientes

Durante su mensaje, la gobernadora destacó que las MiPyMEs son fundamentales en la economía de Aguascalientes, pues son el sostén económico de miles de familias. Asimismo, aseguró que este convenio permitirá desarrollar el Programa de Financiamiento a MiPyMEs, con el cual se realizarán capacitaciones, asistencia técnica y encuentros de negocios.

Nafin y Bancomext respaldan crecimiento empresarial en Aguascalientes (cortesía)

Por su parte, el titular de la Unidad de Promoción Institucional de Nafin y Bancomext, Leonardo Poblete Galván, señaló que la actual administración estatal ha logrado generar más de 5 mil 700 millones de pesos en derrama económica que ha beneficiado a dos mil 960 empresas locales.

Además, Jorge Armando Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Sedecyt, subrayó que este programa tiene como fin fortalecer a las empresas de Aguascalientes para posicionarlas como competitivas ante mercados internacionales y mejorar sus capacidades y ampliación de oportunidades.

“Nuestro objetivo es reducir brechas, construir capacidades y abrir oportunidades para que nuestras empresas crezcan, exporten y generen más empleos. Bajo la visión de nuestra gobernadora Tere Jiménez, tenemos una meta muy clara: consolidar a Aguascalientes como un estado que atrae inversión y al mismo tiempo se distingue como exportador de excelencia” Jorge Armando Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Sedecyt

Nafin y Bancomext respaldan crecimiento empresarial en Aguascalientes (cortesía)

Finalmente, Juan José Pavón Romo, director general del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes (Sifia), mostró su respaldo y agradecimiento a las empresas de Aguascalientes, recalcando su importancia en la economía del estado.

Con estas estrategias, el gobierno de Aguascalientes reafirma su compromiso de impulsar programas y apoyos que beneficien a las empresas locales para fortalecer la economía de las familias hidrocálidas.